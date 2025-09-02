Club Chivas sumó una nueva derrota en el Apertura 2025 de la Liga MX, y algunos aficionados ya señalan a Gabriel Milito como el responsable de este desastre.

Aunque Gabriel Milito inició su etapa en Club Chivas con el pie derecho en la pretemporada, en el Apertura 2025 apenas ha podido ganar 1 partido, lo que mantiene al equipo en la zona baja de la tabla.

Sin embargo, se ha revelado una estadística que demostraría que la situación en el Rebaño Sagrado no está tan mal y que pronto podrían llegar los buenos resultados en el equipo.

Las estadísticas que demuestran que Chivas y Milito van por muy buen camino

Tras 6 partidos jugados en el Apertura 2025, las Chivas de Gabriel Milito han acumulado 4 derrotas, 1 victoria y 1 empate, lo que les ha dado un total de 4 puntos en el presente torneo.

La situación se ha tornado más tensa, ya que Chivas culminó la jornada 7 en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones, lo que ya ha puesto en el ojo del huracán a Gabriel Milito.

Sin embargo, no todo está perdido. De acuerdo con Statiskicks, existen varias estadísticas que ponen al Rebaño Sagrado por encima de otros equipos del torneo del futbol mexicano.

Según la fuente anteriormente mencionada, Chivas es el primer equipo en menos xG en contra, intensidad de presión, recuperación en 1/3 del rival y centros precisos.

Además, es el segundo lugar en calidad de progresión, duración de secuencias y xG a favor.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Gabriel Milito con Chivas?

El próximo partido de Gabriel Milito con Chivas no será nada fácil, ya que se enfrentarán al Club América en una nueva edición del Clásico Nacional.

Aunque los equipos llegan con realidades totalmente distintas, las Chivas buscarán quedarse con la victoria y con los tres puntos que le permitan recuperar confianza.