Las gimnastas Dafne Navarro y Patricia Núñez ganaron la medalla de oro en la prueba de trampolín sincronizado femenil durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con una ejecución impecable, Dafne Navarro y Patricia Núñez marcaron la pauta en la final centroamericana con -46.35 puntos, superando a Venezuela y República Dominicana.

Las gimnastas Dafne Navarro y Patricia Núñez ganaron la prueba sincronizada femenil de trampolín. (@OlimpismoMex)

Medalla oro rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Al ganar la medalla de oro, Dafne Navarro y Patricia Núñez sumaron su segundo metal en lo que va de la justa regional de Santo Domingo 2026.

Esta actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe consolida el inicio de un gran ciclo para la tapatía Dafne Navarro, finalista olímpica histórica en Tokio 2020.

A su lado, la yucateca Patricia Núñez busca emular a su compañera con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Segunda medalla para Dafne Navarro y Patricia Núñez en Santo Domingo 2026

Dafne Navarro y Patricia Núñez conquistaron su segunda medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 Santo Domingo 2026, consolidándose como dos de las figuras más destacadas de la delegación mexicana.

México hizo el 2-3 en la gimnasia de trampolín de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuando Dafne Navarro y Patricia Núñez se subieron al podio en la prueba individual.