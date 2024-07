Lamentablemente la falta apoyo a los atletas mexicanos, han hecho que se fuguen a otros países para poder competir. Este es el caso de Victoria Garza, clavadista, que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero no con México.

Y no es que a México le sobren atletas, simplemente las malas decisiones de los directivos ha hecho que Victoria Garza tenga que irse a otro país para cumplir su sueño de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, no es la primera vez que un deportista tiene que salir a buscar oportunidades a otro lado. En la época moderna existen 4 casos en los que deportistas nacidos en México fueron a los Juegos Olímpicos con otra nacionalidad.

Alejandra Bayardo (Países Bajos: Tokio 2020), Jonathan Ruvalcaba (República Dominicana: Tokio 2020), Armando Fernández (Alemania: Los Ángeles 1984), Kevin Chávez (Australia: Río 2016): Casos de atletas mexicanos que representaron a otro país.

¿Quién es Victoria Garza, la atleta mexicana que por falta de apoyo representará a otro país en los Juegos Olímpicos?

Ahora que ya vimos que no es la primera vez que un atleta mexicano se va a otro país para poder ir a unos Juegos Olímpicos, te decimos quién es Victoria Garza.

Victoria Garza nació en Coahuila, México. Tiene 21 años y es una clavadista que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 representando a la delegación de República Dominicana.

La historia de Victoria Garza con el deporte comenzó cuando tenía solo 11 años, aunque lejos del agua. Se inició en gimnasia de trampolín. Hasta que un profesor le comentó que tenía aptitudes para los clavados.

Y así, sin saber nadar comenzó a practicar los clavados en la Ciudad Deportiva de Monterrey. Cada vez fue más serio y su talento sobresalió del resto.

Al ver que no tenía apoyo de la Federación Mexicana de Natación, aceptó la invitación de la República Dominicana por representarlos, aunque para eso tenía que vivir 2 años en ese país, y así fue.

“Fue gracias a mi mamá que siempre publica cosas de clavados, cosas sobre mí, y llegó una persona que se llama Frandiel Gómez, quien se contactó con ella, ya que Dominicana no cuenta con mujeres clavadistas, bueno, anteriormente no contaba con mujeres clavadistas, entonces estaban en búsqueda para naturalizarlas”, comentó Victoria Garza para Milenio.

De esa forma, ahora tiene doble nacionalidad. Sin embargo no olvida su nación natal: “me siento muy orgullosa porque llevo en alto a México, pero más que nada, representando a República Dominicana, me siento con emociones encontradas. Es un honor representar a ambas nacionalidades”

Actualmente, Victoria Garza es estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Victoria Garza, atleta mexicana que representará a República Dominicana (FDN)

Palmarés de Victoria Garza, a pesar de su corta edad es una multimedallista

Como ya vimos, Victoria Garza tan solo tiene 21 años. Sin embargo, esta atleta que estará en los Juegos Olímpicos de París 2024 tiene mucha experiencia en sus espaldas.

Este es el palmarés de Victoria Garza a sus 21 años:

Cinco medallas de oro nacionales

Medalla de oro en Canadá

Cinco medallas de plata nacionales

Además puede presumir de haber participado en competiciones como: