Rafael Márquez ya tiene rival para iniciar su etapa como entrenador de la Selección Mexicana, cuando enfrente el 26 de septiembre a Colombia en Baltimore, Estados Unidos.

La primera concentración de México bajo las órdenes de Rafael Márquez será para encarar la Fecha FIFA de septiembre y octubre con partidos ante selecciones sudamericanas, ya que después de Colombia encarará a Perú y Chile.

Partidos de preparación de la Selección Nacional de México

México vs. Colombia | 26 de septiembre | Baltimore, Maryland

México vs. Perú | 29 de septiembre | Nueva York, Nueva York

México vs. Chile | 6 de octubre | Los Ángeles, California

Rafael Márquez ya tiene definidos a sus primeros rivales como DT de México (@miseleccionmx)

Rafael Márquez dirigirá sus primeros partidos con México en Estados Unidos

Los primeros tres partidos de preparación de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana se disputarán en Estados Unidos.

La Selección Mexicana ante Colombia jugará el 26 de septiembre en Baltimore, Maryland; tres días después, México enfrentará a Perú en Nueva York. Mientras que el 6 de octubre, Chile será el rival del Tri en Los Ángeles, California.

Inicia la era de Rafael Márquez con la Selección Mexicana (@miseleccionmx)

Colombia, el rival más fuerte para la Selección Mexicana de Rafael Márquez

Colombia, Perú y Chile, los primeros sinodales del proceso encabezado por Rafael Márquez en la Selección Mexicana son representativos con gran tradición, pero salvo la primera, las otras dos no viven su mejor momento.

Colombia jugó el Mundial 2026, mientras que Perú y Chile se quedaron fuera del torneo de la FIFA.

El regreso de la Selección Mexicana para jugar en México

Después de jugar en México durante el Mundial 2026, el Tri volverá a jugar en suelo azteca en la fecha FIFA del mes de noviembre.

La Selección Mexicana disputará un juego oficial con rival por definir en los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf 2026-27.