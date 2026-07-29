La delegación mexicana firmó una actuación sobresaliente en las competencias de remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al finalizar como líder del medallero de la disciplina con un total de 15 preseas, consolidando su posición como una de las principales potencias de la región.

El equipo nacional cerró su participación con una cosecha de cinco medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce, resultado que refleja el trabajo realizado durante el ciclo olímpico y el crecimiento del remo mexicano en competencias internacionales.

México domina en la disciplina de remo

México abrió la quinta y última jornada de competencias de remo con una medalla de oro histórica, por cuenta de los olímpicos Kenia Lechuga y Alexis López, quienes se coronaron tras cronometrar un tiempo de 6:54.11 minutos, en la final de doble par de remos cortos mixto, que por primera vez se compitió en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En la segunda final del día, el cuatro sin timonel varonil (M4-), el equipo conformado por André Simsch, Jordy Gutiérrez, Hugo Reyes y Miguel Carballo, conquistó la presea de oro, tras parar el crono en 6:31.18 minutos.

En el tercer duelo del día, las mexicanas Ximena Castellanos, María García, Maite Arrillaga y Jennifer de la Rosa lograron la presea de oro al cronometrar 7:44.06 minutos, en la final de cuatro sin timonel femenil (W4-).

México domina el remo con 15 medallas en Santo Domingo 2026. (Adrian Macias / MEXSPORT)

México repitió el logro de Barranquilla 2018

Con este resultado en Santo Domingo 2026, México repitió el sitio de honor que logró en Barranquilla 2018 y en San Salvador 2023, como campeón de la disciplina.

La actuación de los mexicanos deja un balance positivo y genera expectativas alentadoras para los próximos desafíos internacionales que afrontarán los seleccionados nacionales.