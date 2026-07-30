Ben Affleck ganó un millón de dólares en un programa de televisión y solo tuvo que responder una pregunta...

Ben Affleck, de 53 años, fue invitado a participar en Who Wants to Be a Millionaire? (¿Quién quiere ser millonario?), el programa de concursos cuya dinámica aumenta de dificultad una vez que se comienzan a resolver preguntas de opción múltiple.

El actor, de 34 años, asistió al programa que se transmitió el pasado 30 de julio de 2026, día en que concursó junto al campeón de Jeopardy, James Ding, de 33 años.

Durante el episodio presentado por Jimmy Kimmel, la dupla ganó un millón de dólares (más de 17 millones de pesos) al responder la decimoquinta y última pregunta.

Ben Affleck gana un millón de dólares en programa de televisión (ABC / YouTube)

¿Cuál fue la pregunta que le hizo ganar a Ben Affleck un millón de dólares?

La pregunta que le hizo ganar a Ben Affleck un millón de dólares fue:

“En la tradición anual de Acción de Gracias, ¿cuál de estos nombres no corresponde a pavos indultados por un presidente de los Estados Unidos?”

A) Mantequilla de cacahuete y mermelada

B) Patatas fritas con patatas

C) Macarrones con queso

D) Espaguetis con albóndigas.

Al escuchar el absurdo cuestionamiento, Ben Affleck quiso saber si se trataba de una broma, pero su anfitrión enseguida le indicó que no.

Decidido a ganar, utilizó su comodín, el cual le permitió llamar al amigo de James Ding, para consultarlo, aunque también le pidió ayuda a Jimmy Kimmel, de 58 años.

Una vez que escucharon opiniones, apostaron por “espaguetis con albóndigas”, resultando ser la respuesta correcta.

Acá el video del gran momento:

Ben Affleck donará el jugoso premio

El millón que ganaron Ben Affleck y James Ding no hará crecer sus cuentas bancarias personales ya que será donado.

El gran premio se destinará Eastern Congo Initiative, la iniciativa fundada por Ben Affleck en 2010 dedicada a apoyar a las personas que viven en la región africana.