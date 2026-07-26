México comenzó una nueva jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una alegría dorada.

Las mexicanas Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistaron su segunda medalla de oro de la competencia al imponerse en la prueba de doble par de remos femenino, consolidándose como una de las duplas más destacadas del certamen.

Las mexicanas cruzaron la meta con un tiempo de 7:19.85, suficiente para subir a lo más alto del podio y darle a la delegación tricolor el primer oro del día.

¿Cómo quedó el podio en el que ganaron Melissa Márquez y Aylin Ibarra?

La actuación de las mexicanas Melissa Márquez y Aylin Ibarra confirmó el gran momento que atraviesan, luego de haber conseguido también la medalla dorada en la jornada anterior.

La dupla cubana integrada por Ortiz y Echavarría se quedó con la medalla de plata al registrar 7:24.46, mientras que las guatemaltecas González y González completaron el podio con un tiempo de 7:35.19, llevándose el bronce.

Resultados del W2x femenino:

Melissa Márquez / Aylin Ibarra (México) – 7:19.85 Ortiz / Echavarría (Cuba) – 7:24.46 González / González (Guatemala) – 7:35.19

Melissa Márquez y Aylin Ibarra conquistan su segunda medalla de oro en Santo Domingo 2026. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Melissa Márquez y Aylin Ibarra hicieron historia en Santo Domingo 2026

Con este resultado, Melissa Márquez y Aylin Ibarra se convierten en las primeras atletas mexicanas en conquistar dos medallas de oro durante la edición 2026 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, reafirmando el dominio de México en las pruebas de remo.

Su desempeño representa un impulso importante para la delegación nacional, que continúa sumando preseas en busca de mantenerse entre los primeros lugares del medallero general.