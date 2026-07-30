La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) expresó su sorpresa y preocupación por el plan de Gianni Infantino para el Mundial 2030, que incluye la participación de inversionistas privados.

“La AFC está profundamente preocupada porque las acciones unilaterales de la FIFA parecen socavar los mismos cimientos del fútbol continental, que se basan en la solidaridad, la cooperación y la transparencia” Salman bin Ibrahim Al Jalifa, presidente de la AFC

Salman bin Ibrahim Al Jalifa, presidente de la AFC, acusó a la FIFA de realizar “acciones unilaterales” que podrían socavar los cimientos del fútbol y pidió mayor transparencia.

La AFC exigió que Gianni Infantino presente información completa sobre la propuesta, incluidas las implicaciones de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), antes de que las federaciones decidan su apoyo.

Plan de Gianni Infantino para el Mundial 2030 socava “los cimientos del fútbol”

De acuerdo con el presidente de la AFC, la FIFA está realizando acciones unilaterales que “parecen socavar los mismos cimientos del fútbol continental”.

Asimismo, resaltó que el plan de Gianni Infantino no converge con los valores de solidaridad, cooperación y transparencia que debe tener el fútbol.

A través de un comunicado, la AFC resaltó que la FIFA debe convocar a las federaciones miembro antes de tomar cualquier decisión y reiteró que Gianni Infantino no puede aprobar su plan unilateralmente.

“Esta decisión podría cambiar el futuro del fútbol desde el punto de vista comercial. Requiere una consulta exhaustiva con las federaciones miembro, las asociaciones y las partes interesadas antes de que se presenten propuestas a los órganos decisorios” Salman bin Ibrahim Al Jalifa, presidente de la AFC

AFC llama a Gianni Infantino a brindar más información sobre el plan para el Mundial 2030

Por otra parte, el presidente de la AFC señaló que Gianni Infantino debe de presentar más información sobre el plan que tiene para el Mundial 2030 ante su magnitud y trascendencia.

De acuerdo con Salman bin Ibrahim Al Jalifa, la FIFA debe presentar la información a todos los implicados para que puedan evaluar las implicaciones de ésta.

“La AFC cree firmemente que se debe proporcionar a todas las partes interesadas información suficiente y el tiempo adecuado para evaluar la propuesta en su totalidad, incluidas sus implicaciones de gobernanza, legales, comerciales y estratégicas” Salman bin Ibrahim Al Jalifa, presidente de la AFC

Asimismo, resaltó que se requiere de transparencia sobre la intención de crear una filial para comercializar los eventos, la FIFA Forward Enterprise (FFE).