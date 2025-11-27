Dani Alves, exfutbolista brasileño que jugó en clubes como FC Barcelona, PSG y hasta Pumas, reapareció en la escena pública gracias a un video que se hizo viral en el que aparece como predicador en una iglesia de Girona.

Luego de haber pasado un tiempo en prisión preventiva por ser acusado de abusar sexualmente de una mujer, Dani Alves fue absuelto por la justicia española por falta de pruebas y tuvo un hijo con su esposa.

Aunque se pensaba que después de dicho escándalo el exjugador brasileño se alejaría del ojo público y llevaría una vida alejada de los reflectores, ahora ha sido captado en un rol de predicador en una iglesia en España.

Dani Alves sorprende al aparecer como predicador en una iglesia de Girona

Este miércoles 26 de noviembre se viralizó en redes sociales un video donde Dani Alves aparece con micrófono en mano hablando en una iglesia que después se supo que está en Girona.

“Es el dios que está aquí. No penséis que el dios que está ahí está lejos de ustedes que están aquí. No, no, no, el dios que está ahí es el mismo que está aquí…”, se escucha decir a Dani Alves.

En otro video compartido por El Español, también se ve al exjugador del FC Barcelona y de Pumas de la UNAM predicar frente a varias personas y hasta cantando canciones religiosas en la iglesia.

¿Dani Alves se volvió religioso tras salir de prisión?

Aunque los videos de Dani Alves como predicador en una iglesia de Girona han sorprendido a propios y extraños, el exjugador brasileño comenzó a dar muestras de sus creencias a través de sus redes sociales.

Y es que, luego de que salió de prisión porque la justicia española determinó que no había pruebas suficientes para comprobar que abusó sexualmente de una mujer, todas sus publicaciones en Instagram vienen acompañadas de versículos de la biblia.

Después de una exitosa carrera como jugador profesional, Dani Alves ha ido de polémica en polémica en su vida personal y esta faceta como predicador ha enerado controversia entre los aficionados que lo conocieron por el futbol.