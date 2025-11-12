Cruz Azul rompió el silencio y compartió un comunicado en sus redes sociales con respecto a la fractura de Kevin Mier luego de una temeraria entrada por parte de Adalberto Carrasquilla en el partido contra Pumas.

En su pronunciamiento, Cruz Azul confirmó lo que era un secreto a voces: Reveló que Kevin Mier presenta una fractura de tibia y aseguró que mañana será sometido a un procedimiento quirúrgico.

Sin embargo, la Máquina no mencionó nada una posible inhabilitación que, se creía, iban a pedir contra Adalberto Carrasquilla, mediocampista panameño de Pumas.

¿Cruz Azul pedirá la inhabilitación de Coco Carrasquilla por fractura de Kevin Mier?

En su comunicado compartido en redes sociales, Cruz Azul no mencionó nada sobre una queja contra la comisión disciplinaria para inhabilitar a Carrasquilla por la fractura de Kevin Mier.

No obstante, se especula que Cruz Azul lanzó una indirecta a la Liga MX en el último párrafo del documento, en el cual asegura que se debe de proteger a los futbolistas, en este caso a Kevin Mier.

Sin embargo, ni la Comisión Disciplinaria ni la Comisión de Arbitraje se han pronunciado sobre esta jugada en el partido entre la Máquina y los Universitarios que ha generado polémica.

¿Cuánto tiempo estará Kevin Mier fuera de actividad? Cruz Azul recuperaría a su portero hasta mayo

Aunque en principio Cruz Azul ha descartado contar con Kevin Mier para la Liguilla y para la Copa Intercontinental, en realidad el portero estará varios meses fuera de actividad.

Usualmente, los futbolistas que sufren una fractura de tibia están alejados de las canchas entre 5 y 6 meses, por lo que Kevin Mier volvería con Cruz Azul hasta abril o mayo del 2026.

Es por ello que incluso se especula con la posibilidad de que esta lesión le pueda costa al portero de la Máquina el ser convocado con la selección de Colombia para el Mundial 2026.

Además, la lesión de Kevin Mier llega unos días después de que fue nominado por la FIFA al premio The Best como uno de los mejores guardametas del mundo.