Pachuca tiene nuevo director técnico. Después de la sorpresiva salida de Jaime Lozano de la dirección técnica del equipo, los Tuzos ya hicieron oficial la contratación de un ex de Pumas como su nuevo entrenador.

Luego de quedar en la novena posición en la fase regular del Apertura 2025, Pachuca dio por terminado su vínculo contractual con Jaime Lozano a unos días de enfrentar a Pumas por un boleto en la Liguilla en el Play In.

Es precisamente un exjugador de los Universitarios quien tomará las riendas de los Tuzos con la obligación de meterse a la fiesta grande del futbol mexicano como uno de los últimos clasificados.

Pachuca presenta a Esteban Solari como su nuevo DT; debutará contra Pumas

Tras la sorpresiva salida de Jaime Lozano, Pachuca no perdió el tiempo y ya hizo oficial la contratación de Esteban Solari, director técnico argentino de 45 años de edad, como su nuevo director técnico.

A unos días de que Pachuca se juegue su permanencia en el torneo contra Pumas, la directiva hizo este arriesgado movimiento y ahora será Esteban Solari quien tome el lugar de Jaime Lozano.

Como director técnico, esta será la primera experiencia de Solari en el futbol mexicano, pero como jugador Esteban ya sabe lo que es, pues jugó precisamente en los Universitarios en la temporada 2007/2008.

Esteban Solari ya sabe lo que es trabajar con Grupo Pachuca

Aunque esta nueva aventura con Pachuca será la primera de Esteban Solari en la Liga MX, el técnico argentino ya sabe lo que es trabajar con el grupo que encabeza José Jesús Martínez Patiño.

Esto debido a que, apenas el año pasado, Esteban Solari dirigió al Everton de Viña del Mar del futbol chileno, equipo del cual también es dueño mayoritario Grupo Pachuca, como lo es de Tuzos, León y Real Oviedo.

El hecho de que el estratega sudamericano ya había trabajado con Grupo Pachuca habría sido fundamental para que se cerrara su apresurada llegada a la Liga MX y donde enfrentará a su exequipo por un boleto en la Liguilla.