Tras varios años alejado de las canchas, Dani Alves podría volver y su plan sería comprar a un equipo de la Tercera División de Portugal.

El último equipo de Dani Alves fue Pumas en la Liga MX, sin embargo, el club rescindió su contrato tras su detención en España por acusaciones de agresión sexual.

Desde entonces, el brasileño no ha podido volver al terreno de juego, pero eso podría cambiar si logra comprar al São João de Ver.

Dani Alves compraría a un equipo de Tercera División para volver a jugar

De acuerdo con información de ESPN Brasil, Dani Alves está en negociaciones para convertirse en el accionista mayoritario del São João de Ver.

A sus 42 años, Dani Alves apunta a involucrarse directamente en el proyecto, no solo desde el escritorio, sino también dentro del campo, buscando un cierre distinto para su trayectoria.

La intención del ex de Pumas sería clara y a corto plazo: disputar algunos meses de competencia oficial y despedirse del futbol dentro del terreno de juego.

Según la misma fuente, el brasileño contaría con apoyo financiero de inversionistas de su mismo país, lo que facilitaría su llegada y permanencia en el club.

Aún no se han cerrado las negociaciones, pero podría ser la oportunidad idónea para poner fin a su carrera profesional.

Dani Alves. (Emilio Morenatti / AP)

¿Desde cuándo no juega Dani Alves?

La última vez que Dani Alves apareció en una cancha profesional fue el 8 de enero de 2023, cuando todavía vestía la camiseta de Pumas.

Aquel partido marcó el cierre abrupto de su etapa en la Liga MX y, sin saberlo, Dani Alves inicio de una pausa prolongada en su carrera.

Días después de ese encuentro, el club universitario tomó la decisión de terminar su vínculo contractual, en medio de un proceso legal que se desarrollaba en España.

Desde entonces, el brasileño ha permanecido fuera del futbol profesional por casi tres años completos.