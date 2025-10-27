Dani Alves ha tenido un giro radical en su vida toda vez que pasó de ser culpable por el delito de agresión sexual a ser absuelto por el mismo el pasado mes de marzo y ahora, el brasileño fue visto en una iglesia de Girona, en España, donde se desempeña como predicador evangelista con mensajes en los que asegura haber hecho “un pacto con Dios”.

El haberse convertido en predicador evangelista ha sido solamente uno de los cambios en la vida de Dani Alves, toda vez que tuvo a su primer hijo con su pareja, Joana Sanz, un hecho que generó controversia de la familia ante los medios de comunicación por la manera en la que estos manejaron la información, sin esperar una confirmación por parte de los padres.

Mientras tanto, Dani Alves se ha mantenido alejado de los reflectores que acaparó tanto como futbolista como en el tiempo que fue procesado por agresión sexual y ahora, se ha enfocado en esta faceta relacionada con la religión, lo cual ha quedado de manifiesto en sus redes sociales en las que solamente comparte versículos de la biblia.

El discurso de Dani Alves como predicador

Recientemente, se hizo viral un video de Dani Alves como predicador en donde compartió un mensaje religioso en una iglesia de Girona. En él, aseguró que aprendió a “escuchar mejor el mensaje de Cristo” y que pudo comprobar que “lo que Dios promete, lo cumple”, todo después del tiempo que estuvo en prisión.

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, se dio a conocer que Dani Alves se había convertido en un seguidor de Daniel Habif, quien es un pastor evangélico que atrapó la atención del exjugador mediante sus conferencias. Esa habría sido una de las principales influencias para dedicarse ahora a la religión y ser predicador.

La cuenta de Instagram también refleja esta faceta de Dani Alves, toda vez que en su biografía se describe como un “discípulo de Cristo Jesús”. Incluso, en una de sus fotos más recientes se le puede ver con un traje azul y la leyenda “porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”.

"Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios". pic.twitter.com/H6KjoJXyaH — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 27, 2025

¿Por qué fue absuelto Dani Alves del delito de agresión sexual?

Como ya se mencionó, el pasado mes de marzo Dani Alves fue absuelto del delito de agresión sexual y con ello, se revocó el fallo que se había emitido en su contra durante febrero del 2024 que lo condenaba a cuatro años de prisión.

La razón por la cual Dani Alves fue absuelto del delito de agresión sexual fue porque en el dictamen original se encontraron “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos”, lo que generó que, por unanimidad, se aceptara la apelación que presentó la defensa del brasileño que anuló la sentencia en su contra.

Así, la inocencia de Dani Alves fue validada, pudo quedar en libertad y ahora, ha encontrado una nueva faceta para su vida como predicador.