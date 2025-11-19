James Rodríguez recientemente quedó desvinculado de León. El contrato del jugador colombiano con La Fiera se terminó y no hubo voluntad de ninguna de las dos partes para una renovación, por lo que el mediocampista colombiano busca equipo y los rumores sobre su futuro no han parado tanto a nivel Liga MX como en la MLS, pero ahora, el nombre de Keylor Navas ha sido puesto como un factor para el siguiente paso en la carrera del cafetalero con Pumas como posible destino.

Y es que, con base en distintos reportes, James Rodríguez estaría en la órbita de Pumas como refuerzo de cara al torneo Clausura 2026. Cabe resaltar que Keylor Navas es actualmente el portero del Club Universidad, por lo que su presencia sería el factor para convencer al 10 de la Selección de Colombia de llegar al Pedregal, aunque de momento, todo esto ha sido un mero rumor al no existir un sondeo ni oferta de los universitarios por sus servicios.

Dicho esto, se mantiene como un misterio lo que pasará con James Rodríguez, quien buscará mantenerse en un nivel competitivo a sabiendas de que el Mundial 2026 es en prácticamente medio año y su país necesitará de su mejor versión posible sobre el terreno de juego, la cual alcanzará solamente manteniéndose en un buen nivel.

La ventaja para los equipos de la Liga MX que quieran el fichaje de James Rodríguez

En medio de todo esto, los equipos de la Liga MX que quieran el fichaje de James Rodríguez, tendrán a su favor un factor importante debido a que, a partir de enero, el cafetalero se convertirá en agente libre, por lo que no deberán pagar el valor de su carta y se podrán arreglar directamente con el jugador y su entorno.

A pesar de eso, no será sencillo para ningún club de la Liga MX poder concretar el fichaje de James Rodríguez debido a que su salario es elevado y tendrían que tener una capacidad de nómina elevada para poder incorporarlo, además de plazas de jugadores no formados en México disponibles si es que quieren tenerlo entre sus filas.

Dicho esto, equipos como América, Cruz Azul, Tigres y ahora Pumas, han sido los equipos que los rumores han señalado como posibles destinos para James Rodríguez a partir del año entrante, pero de momento, no hay negociaciones formales con ninguno de ellos.

James Rodríguez es una opción real para Pumas; sus agentes ya han contactado a la directiva del Club Universidad Nacional, quienes han respondido que están esperando a que termine la participación de Pumas en el Apertura 2025 para sentarse a negociar. pic.twitter.com/PWXrtAXnLG — Retropumasunam (@Retropumasunam) November 15, 2025

¿Cuánto ganaba James Rodríguez en León?

El equipo que quiera a James Rodríguez deberá considerar que el mediocampista ganaba cerca de 5 millones de dólares anuales con León, por lo que la cifra que le ofrezcan para ficharlo deberá ser igual o superior a esta, sin incluir los bonos que se puedan agregar por la consecución de logros tanto individuales como colectivos.

A partir de ahí, empezará la carrera entre las escuadras que en verdad quieran y estén dispuestas a hacer un esfuerzo económico por James Rodríguez, quien en su paso por León registró cinco goles y nueve asistencias en 34 partidos, todos ellos de fase regular ya que en el último año no pudieron meterse ni siquiera al Play In.

Una vez terminado el Apertura 2025 de la Liga MX y con el mercado invernal en curso, seguramente tomará rumbo el futuro inmediato de James Rodríguez, una estrella que busca equipo a meses del Mundial 2026.