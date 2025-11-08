Previo al encuentro contra Cruz Azul de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas presentó su tercer uniforme con un color distinto al azul y oro.

Pumas tiene en la mira clasificar al Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, pero eso no fue impedimento para que el conjunto universitario presentara su tercera equipación en homenaje a los colores de la Cantera y al portero Olaf Heredia.

El conjunto del Pedregal ahora tiene una inspiración más de cara al juego contra Cruz Azul, ya que en caso de ganar se posicionarían en el décimo lugar de la clasificación general y con ello, pelear por un puesto en la Liguilla.

Espectacular! Pumas y Nike presentan su tercer uniforme, edición Total 90

El tercer uniforme de Pumas destaca por un color verde en su totalidad, así como tonos azules en las mangas, mismo que usó para el escudo emblemático de los Pumas y Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También tiene pequeños vivos en blanco que destacan en el cuello y patrocinadores.

De acuerdo con la publicación de Pumas, el tercer uniforme está inspirado en los colores que rodean la Cantera, lugar de entrenamiento de los universitarios. Además, el diseño también le rinde un homenaje al arquero Olaf Heredia, quien fue campeón con el equipo del Pedregal.

El nuevo jersey también cuenta con tintes retro inspirados en la marca que patrocina al equipo de los Pumas. Esta camiseta se suma a las distintas playeras “Total 90” de varios equipos que sacó Nike, que retratan el final de la década de los noventas y el principio del nuevo milenio.

¿Afición molesta por el tercer uniforme de los Pumas?

Pese a que el tercer uniforme de Pumas está inspirado en la Cantera, la afición tuvo opiniones divididas en redes sociales.

Mientras unos dejaron ver su emoción por adquirir el tercer uniforme de los Pumas, otros se quejaron de que parece un homenaje al Seattle Sounders, equipo con el que perdieron una Concachampions.