Dani Alves, exfutbolista brasileño que fue enviado a prisión por haber abusado sexualmente de una mujer pero posteriormente fue absuelto por la justicia española, tuvo recientemente un bebé con su pareja, la modelo Joana Sanz.

Luego de la acusación contra Dani Alves, Joana Sanz reconoció públicamente su deseo por terminar su relación con el exjugador de equipos como FC Barcelona, PSG, Sevilla y hasta Pumas.

Sin embargo, la relación entre ellos continuó y, después de varios intentos, lograron embarazarse, pero también tomaron una decisión sobre su primer hijo que ha generado polémica en redes.

“Lo que no se ve, no se estropea”: Dani Alves y Joana Sanz toman polémica decisión sobre su bebé

A través de redes sociales, Joana Sanz compartió una foto en la que dio a conocer el nacimiento de su hijo con Dani Alves el pasado primero de octubre, pero mandó un mensaje para la prensa y para personas que le habrían mandado mensajes de odio.

Aunque Joana Sanz agradeció las muestras de cariño y buenos deseos que ella y Dani Alves han recibido tras el nacimiento de su hijo, también aseguró que no compartirán nada de él en redes sociales.

“Por esto, hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente…”, se lee en la publicación de la modelo brasileña.

¿Por qué Dani Alves no está en prisión tras haber sido declarado condenado a 4 años y medio en prisión?

A pesar de que Dani Alves fue encontrado culpable del delito de agresión sexual por presuntamente haber abusado de una mujer en diciembre del 2022 en una discoteca de Barcelona, tiempo después fue absuelto de la condena.

Esto debido a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) consideró que las pruebas presentadas en el caso, así como la declaración de la denunciante, no fueron lo suficientemente contundentes.

No obstante, dicha resolución generó polémica en España, pues varios personajes de la política de aquel país se pronunciaron públicamente en contra de la determinación porque consideran que puede sentar un precedente peligroso.