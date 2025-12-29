Los Globe Soccer Awards son los premios anuales que reúnen a lo mejor del futbol a nivel mundial y dentro de las personalidades que acudieron a la gala no podía faltar Cristiano Ronaldo, quien se encuentra en busca de conseguir los mil goles en su carrera como profesional, pero esta vez llamó la atención por un aspecto más allá de lo deportivo: un costoso reloj.

La foto de Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards rápidamente se hizo viral y muchos aficionados comenzaron a buscar que tipo de reloj es el que el portugués llevaba consigo, encontrándose con que es tan costoso como lujoso toda vez que se trata de un Patek Philippe Nautilus Chrono. Ref. 5980/1400G.

Dentro de los detalles del reloj de Cristiano Ronaldo resalta el hecho de que los marcadores horarios y las agujas son oro blanco de 18 kilates, además de que todo el bisel y la correa están compuestos de diamantes.

¿Cuánto cuesta el reloj de Cristiano Ronaldo?

Una vez conocidos los detalles del reloj que portó Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards, vale la pena mencionar que tiene un valor cercano a los 770 mil dólares, lo que se traduce en 13 millones 779 mil 350 pesos.

Cabe mencionar que, respecto a lo que cuesta el reloj de Cristiano Ronaldo, este reloj no tiene un precio de lista oficial estándar en boutiques Patek Philippe porque suele ser una versión extremadamente exclusiva y a menudo por encargo o limitada, especialmente con engaste de diamantes.

Tanto el precio como los detalles del reloj de Cristiano Ronaldo, dejan claro que se trata de una pieza sumamente exclusiva y forma parte de la colección de relojes del astro portugués, quien anteriormente ha mostrado piezas igual de lujosas que esta.

El reloj de Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards:



- Un Patek Philippe Nautilus Chrono. Ref. 5980/1400G.



Los marcadores horarios y las agujas son oro blanco de 18 kilates.



Todo el bisel y la correa están compuestos de diamantes.



Precio: 700.000€.#DonShelbyRelojero pic.twitter.com/urIuOyf4lj — Don Shelby (@DonShelby_) December 28, 2025

La colección de relojes de Cristiano Ronaldo

Dentro de la colección de relojes de Cristiano Ronaldo, resaltan otros como: