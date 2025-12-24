Cristiano Ronaldo es una de las personas más famosas del mundo, por lo que recientemente adquirió un “búnker” ubicado en medio del Mar Rojo y que tiene un grado de privacidad muy alto, pues solamente se puede llegar en barco privado e hidroavión.

No cabe duda que los millones de dólares que Cristiano Ronaldo está ganando en el Al-Nassr del futbol árabe están siendo bien invertidos, ya que ahora él y su familia tendrán dos propiedades donde podrán vacacionar sin que la prensa los moleste.

Y es que, debido a que el astro portugués de 40 años de edad ya está en la recta final de su carrera como futbolista profesional, ya comienza a pensar en el retiro y cómo vivirá su tiempo libre.

El increíble búnker de Cristiano Ronaldo ubicado en medio del Mar Rojo

Dos villas de lujo ubicadas en medio del Mar Rojo son las más reciente adquisición de Cristiano Ronaldo con la intención de que él, Georgina y su familia tengan donde vacacionar lejos de los reflectores pero cerca de la naturaleza.

Nujuma a Ritz Carlton-Reserve Residence es el nombre de este complejo que forma parte del Red Sea Residence. Cristiano Ronaldo no adquirió una, sino que en total compró dos villas, una para su familia y otra que podrían utilizar amigos o familiares.

🏠 El nuevo ‘búnker’ de Cristiano en pleno Mar Rojo:



👉 Sólo se puede acceder en barco privado o hidroavión pic.twitter.com/DKENqyqcKb — MARCA (@marca) December 23, 2025

Aunque estas villas están al aire libre y frente al Mar Rojo, el motivo por el cual se les considera un búnker es porque no cualquier persona puede llegar a este sitio, pues se necesita de un hidroavión o un barco privado.

Así luce Cristiano Ronaldo a dos meses de cumplir 41 años de edad

A pesar de que Cristiano Ronaldo ya no está en plenitud física, sigue presumiendo un envidiable físico a sus 40 años de edad que demuestra su compromiso con su cuidado físico y personal.

A través de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo compartió una fotografía después de su sesión de sauna en la cual presume una musculatura que pocos hombres de su edad pueden tener.

Dicha publicación está por alcanzar los 20 millones de “me gusta” en el perfil de Instagram del astro portugués y ya superó los 400 mil comentarios, lo que habla de la popularidad que sigue teniendo a nivel mundial.