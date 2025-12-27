Cristiano Ronaldo no deja de escribir historia en el futbol. Constantemente el jugador portugués rompe récords y esta vez, en el camino a conseguir los mil goles en su carrera como profesional, alcanzó una nueva marca al convertirse en el primer futbolista que hace 40 goles o más en 14 años naturales distintos.

Al-Nassr enfrentó este sábado 27 de diciembre a Al-Okhdood Club, equipo al que derrotó por marcador de 3-0. Cristiano Ronaldo anotó dos goles en el triunfo de su escuadra para llegar a un total de 956 en total durante su carrera y en lo que respecta a este 2025, hizo 41 anotaciones, lo que le permitió alcanzar el récord de 40 goles o más en 14 años distintos.

Las dos anotaciones de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr cayeron en el primer tiempo y la segunda de ellas fue firmada con un espectacular taquito que hizo festejar al Bicho a sabiendas de la gran manufactura de su anotación, misma que encamino la victoria de su escuadra para seguir como líderes en solitario dentro de la Saudi Pro League.

Los 14 años en los que Cristiano Ronaldo hizo 40 o más goles

La primera vez en estos 14 años que Cristiano Ronaldo ha marcado 40 goles o más fue en el 2010 con un total de 48 anotaciones. De igual forma, su año más productivo el 2013, cuando sumó 69 anotaciones con la camiseta de Real Madrid.

En el que menos goles convirtió Cristiano Ronaldo fue justamente este 2025 con 41 tantos, pero todavía tiene un partido más el próximo martes frente a Al-Ettifaq y ahí podría aumentar su cuota. Sin embargo, cobra relevancia que lo haya logrado con 40 años de edad.

Estos fueron los 14 años en los que Cristiano Ronaldo logró hacer 40 goles o más:

2010 – 48 goles

2011 – 60 goles

2012 – 63 goles

2013 – 69 goles

2014 – 61 goles

2015 – 57 goles

2016 – 55 goles

2017 – 53 goles

2018 – 49 goles

2020 – 44 goles

2021 – 47 goles

2023 – 54 goles

2024 – 43 goles

2025 – 41 goles

Cristiano Ronaldo has scored 40+ goals in 𝐅𝐎𝐔𝐑𝐓𝐄𝐄𝐍 different calendar years 🤯🐐



Just GOAT things. pic.twitter.com/qLht2UqWqI — GiveMeSport (@GiveMeSport) December 27, 2025

Cristiano celebró con récord su partido mil 300 como profesional

Por si fuera poco, el récord que Cristiano Ronaldo alcanzó con su doblete la estrella de Al-Nassr y la Selección de Portugal llegó en su partido oficial mil 300 como futbolista.

21 años después de haber debutado como futbolista profesional con el Sporting de Lisboa, Cristiano Ronaldo llegó a mil 300 partidos oficiales, otro punto más a una trayectoria llena de triunfos y marcas rotas.