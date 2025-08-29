Isaac del Toro regresa a la bicicleta para participar en el Bretagne Classic 2025; te contamos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Isaac del Toro ha tenido una gran temporada, y aunque el mundo del ciclismo quisiera verlo competir en la Vuelta a España, el mexicano no puede detenerse y va por el triunfo en el Bretagne Classic 2025.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en el Bretagne Classic 2025?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el domingo 31 de agosto en el Bretagne Classic 2025.

Isaac del Toro es favorito para ganar el Bretagne Classic 2025, con lo que sumaría otra victoria su exitosa temporada, además del subcampeonato en el Giro de Italia.

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Bretagne Classic 2025?

El Bretagne Classic 2025, en el que Isaac del Toro es favorito, se correrá el domingo 31 de agosto, a partir de la 3 de la mañana, tiempo del centro de México.

Hasta el momento no está confirmada la transmisión de la Bretagne Classic 2025 en México.

Evento: Bretagne Classic 2025

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 3 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Plouay

Transmisión: Sin confirmar

¿Cómo es el Bretagne Classic 2025 que correrá el mexicano Isaac del Toro?

Con inicio y fin en Plouay, Francia, la Bretagne Classic 2025 es una carrera de un día que pondrá a prueba al pelotón con un recorrido montañoso, en el que Isaac del Toro intentará triunfar.

Con 261,7 km de longitud, la Bretagne Classic 2025 no ofrece un día fácil, por ello es una carrera donde los escaladores más exigentes suelen destacar.

Con subidas y bajadas a lo largo de la tarde, la Bretagne Classic 2025 discurre al oeste desde Plouay, antes de que un recorrido de ida y vuelta lleve a los ciclistas de regreso a la ciudad de salida.

Este el equipo que presentar UAE en la Bretagne Classic 2025:

La plantilla completa del UAE Team Emirates-XRG para el Bretagne Classic es la siguiente: