Johan Vásquez y el Genoa enfrentan en la Jornada 2 de la Serie A; te decimos dia, hora y canal para ver el partido vs Juventus.

El Genoa de Johan Vásquez busca su primera victoria en la Jornada 2 de la Serie A, cuando reciba a la Juventus.

Genoa vs Juventus será uno de los cuatro partidos que se jugarán en el cierre de la Jornada 2 de la Serie A.

Día para ver al mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A

Johan Vásquez y el Genoa reciben a Juventus en la Jornada 2 de la Serie A, el domingo 31 de agosto.

Será un partido muy complicado para el Genoa de Johan Vásquez, pues el rival, Juventus, es uno de los equipos más poderosos de la Serie A.

Hora para ver al mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A

A las 10:30 de la mañana, tiempo del centro de México inicia el partido Genoa vs Juventus, en la Jornada 2 de la Serie A, con Johan Vásquez como capitán de su equipo.

Canal para ver al mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido Genoa vs Juventus, como parte de la Jornada 2 de la Serie A, en la que estará Johan Vásquez.

Partido: Genoa vs Juventus

Fase: Jornada 2 de la Serie A

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Luigi Ferraris

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llega Genoa de Johan Vásquez a la Jornada 2 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez encaró su primer partido en la Serie A contra Lecce, partido en el que el equipo del mexicano no pudo sumar los tres puntos.

El domingo 31 de agosto, Genoa empató sin goles con Lecce, en un mal resultado que el equipo del mexicano Johan Vásquez buscará revertir ante Juventus.

Con un punto en su cuenta, el Genoa necesita ganar a Juventus para mejorar su posición en la tabla general de la Serie A.

¿Cómo llega Johan Vásquez a una nueva temporada en la Serie A?

Johan Vásquez se estrenó como capitán del Genoa, aunque los rumores acerca de un posible cambio de equipo no se detienen en la Serie A.

El gran nivel de Johan Vásquez lo mantiene como un jugador estelar del Genoa.