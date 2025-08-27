Raúl Jiménez y el Fulham visitan en la Jornada 3 de la Premier League a Chelsea; te decimos dia, hora y canal para ver el partido.

El Fulham de Raúl Jiménez tiene una complicada visita en la Jornada 3, ante Chelsea, uno de los equipos favoritos en la Premier League 2025-2026.

Día para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham visitan a Chelsea en la Premier League, el sábado 30 de agosto en el inicio de la Jornada 3 de la competencia.

Seis partidos están programados el sábado 30 de agosto, como parte de la Jornada 3 de la Premier League, y Chelsea vs Fulham de Raúl Jiménez será el primero en iniciar.

Hora para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Habrá que madrugar en México para ver en vivo el partido Chelsea vs Fulham de Raúl Jiménez.

A las 5:30 de la mañana, tiempo del centro de México inicia el partido Chelsea vs Fulham, en la Jornada 3 de la Premier Legue, con la posible participación de Raúl Jiménez.

Canal para ver al mexicano Raúl Jiménez en la Jornada 3 de Premier League

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Chelsea vs Fulham, como parte de la Jornada 3 de la Premier League.

Partido: Chelsea vs Fulham

Fase: Jornada 3 de la Premier League

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 5:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stamford Bridge

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 3 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez visitó al Brighton en su debut en la Jornada 1 de la Premier League.

La buena racha conseguida en sus partidos de preparación, continuó en la Jornada 1 de la Premier League para el Fulham de Raúl Jiménez, que sacó un punto de la cancha del Brighton.

Resultado que repitió en la Jornada 2 como local ante Manchester United, y con dos puntos se ubica en la posición 13 de la Premier League.

El miércoles 27 de agosto, el Fulham venció 2-0 al Bristol City en la segunda ronda de la EFL Cup, y Raúl Jiménez anotó el segundo gol.

¿Cómo le ha ido a Raúl Jiménez en la nueva temporada de la Premier League?

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, no arrancó en el once titular del Fulham ante Manchester United en la Jornada 2 de la Premier League.

El delantero mexicano, Raúl Jiménez, ingresó hasta el minuto 71 a la cancha sin mucha suerte de cara a la portería rival.