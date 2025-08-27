Real Madrid vs Mallorca se miden en la Jornada 3 de LaLiga; te contamos cuándo y dónde ver el partido de los Merengues.

El Real Madrid marcha invicto en LaLiga en un franca batalla con el FC Barcelona por la cima de la competencia, así que no pude dejar ir puntos en su cancha en la Jornada 3.

Real Madrid vs Mallorca: ¿Cuándo ver el partido de los Merengues en la Jornada 3 de LaLiga?

El sábado 30 de agosto de 2025 continúa la Jornada 3 de LaLiga con cuatro partidos, y el estelar enfrentará a Real Madrid vs Mallorca.

Real Madrid vs Mallorca: ¿Dónde ver el partido de los Merengues en la Jornada 3 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Mallorca, en la continuación de la Jornada 3 de LaLiga.

Real Madrid vs Mallorca chocan a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el sábado 30 de agosto.

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 3 de LaLiga vs Mallorca?

El Real Madrid ha tenido un inicio exitoso en busca del título de LaLiga, con triunfos en las dos jornadas que ha disputado.

En la Jornada 2 de LaLiga, el Real Madrid venció 3-0 al Real Oviedo como visitante.

Con 6 puntos, el Real Madrid está igualado con otros cuatros equipos, incluido el FC Barcelona, en lo más alto de LaLiga.

Así llega Mallorca a la Jornada 3 de LaLiga

El Mallorca, rival del Real Madrid en la Jornada 3 de LaLiga, no tendrá una visita sencilla el sábado 30 de agosto a la cancha del Santiago Bernabéu,

En la Jornada 2 de LaLiga, el Mallorca empató 1-1 en su cancha con el Celta de Vigo y se mantiene en el lugar 16 de la competencia con un punto.

Dura campaña le espera al Mallorca, que sueña con sumar en la Jornada 3 de LaLiga vs Real Madrid.