En la Jornada 3 de la Premier League se enfrentan Manchester United vs Burnley, el sabado 30 de agosto; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Manchester United vs Burnley será uno de los seis partidos que se jugarán el sábado 30 de agosto, como parte de la Jornada 3 de la Premier League.

Manchester United vs Burnley: A qué hora ver la Jornada 3 de Premier League

El sábado 30 de agosto, Manchester United vs Burnley juegan el partido de la Jornada 3 de la Premier League a partir de las 8 horas, tiempo del centro de México.

Old Trafford será el escenario del partido Manchester United vs Burnley, cita en la que los locales buscan su primera victoria.

Manchester United vs Burnley: ¿Dónde ver la Jornada 3 de Premier League?

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Manchester United vs Burnley, duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Premier League.

¿Cómo llega Manchester United al partido de la Jornada 3 de la Premier League?

El Manchester United ha tenido un arranque titubeante en la temporada de la Premier League.

En la Jornada 1, Manchester United perdió 0-1 con Arsenal, un pésimo resultado para el equipo escarlata.

En la Jornada 2 de la Premier League, Manchester United sumó su primer punto al empatar 1-1 con Fulham de Raúl Jiménez.

El miércoles 27 de agosto de 2025, el Manchester United disputó la segunda ronda de la EFL.

¿Cómo quedó el Manchester United en la segunda ronda de la EFL?

El Manchester United visitó al Grimsby Town en la segunda ronda de la EFL, alargando su mala racha de resultados.

Con goles de Charles Bernam, al minuto 22; y otro tanto de Tyrell Warren, ocho minutos más tarde, el Grimsby Town derrotó 2-0 al Manchester United, equipo que sumó su primer fracaso de la temporada.

Bryan Mbeumo acortó distancias al minuto 75, poniendo a soñar a los aficionados del Manchester United.

El Manchester United intentó por todas las vías posibles igualar el marcador en la segunda ronda de la EFL, pero se quedó corto y fue eliminado.