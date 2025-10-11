Isaac del Toro no detiene su andar sobre la bicicleta y en su ruta llega el trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa; te decimos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Isaac del Toro quedó en el top-5 del Giro de Lombardía, así que tras un breve descanso, volverá a la bicicleta en en el trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en el Trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el domingo 12 de octubre en en el trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa.

Isaac del Toro llega con un enorme impulso en busca de su victoria 16, como el líder de su equipo para encarar el Tessile & Moda-Valdengo Oropa.

¿Cómo ver a Isaac del Toro en el trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa?

El domingo 12 de octubre, Isaac del Toro correrá el trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa 2025, pero hasta el momento de realizar esta nota no hay transmisión confirmada en México.

Habrá que desvelarse para seguir a Isaac del Toro en el en el trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa, pues arrancará a las 2:40 horas, tiempo del centro de México.

Evento: Trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa

Fecha: Domingo 12 de octubre de 2025

Horario: 2:40 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Sin confirmar

Recorrido del trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa que correrá Isaac del Toro

El trofeo Tessile & Moda-Valdengo Oropa es una nueva carrera en el calendario de 2025, con una longitud de 170,2 km, en la que Isaac del Toro buscará coronarse en la cima del Santuario de Oropa.

Con Tadej Pogacar finalizando su temporada en el Giro de Lombardia, el UAE Team Emirates-XRG competirá en Oropa con Isaac del Toro y Adam Yates, como figuras.

Los dos escaladores han brillado para el equipo en Italia: Isaac del Toro ganó el Giro dell’Emilia y Yates hizo lo propio en la Coppa Agostoni.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Giro de Lombardía?

Aunque Isaac del Toro no obtuvo una victoria en el Giro de Lombardía, su participación fue buena y lo perfila para competir por el triunfo en Valdengo-Oropa.

Durante la carrera, Isaac del Toro transitó entre el pelotón, resistiendo en los tramos más técnicos y respondiendo a los embates de los favoritos del Giro de Lombardia.

En los tramos decisivos, los escaladores se impusieron, dejando a Isaac del Toro fuera de las posiciones del podio, en un final muy cerrado.

El Giro de Lombardia fue conquistado por el esloveno Tadej Pogacar, mientars que Isaac del Toro llegó en quinta posición.