Isaac del Toro volvió a la pista para disputar la clásica Tre Valli Varesine 2025 y volvió a demostrar que sigue encendido, pues ahora terminó en el top-10 de la carrera.

En la clásica Tre Valli Varesine 2025, Isaac del Toro acompañó a Tadej Pogacar, quien lideró al UAE Team Emirates a la victoria para llevarse el título y su triunfo número 107.

Isaac del Toro llegaba como el gran favorito luego de consagrarse en el el Mundial de Kigali y el Campeonato Europeo, sin embargo, hizo un buen papel al acompañar a su compañero de equipo Tadej Pogacar.

Isaac del Toro sigue encendido y ahora termina en el top-10 en Tre Valli Varesine 2025

Isaac del Toro decidió lanzarse al ataque cuando faltaban 28 kilómetros para llegar a la meta. Su papel fue de proteger y acompañar a su compañero Tadej Pogacar, quien llegaba con el prestigió de ser campeón del mundo.

Isaac del Toro terminó en octavo lugar tras un cierre masivo. El ciclista mexicano formaba parte del grupo de siete persecutores, pero una desaceleración en los últimos kilómetros permitió que el pelotón se reagrupara, por lo que la ventaja sobre el siguiente grupo no fue suficiente, lo que abrió la puerta a un final cerrado.

Isaac del Toro🇲🇽 finaliza en la octava posición en Tre Valli Varesine 2025 a 45" de Tadej Pogacar🇸🇮, quien fue el ganador de la carrera.



La siguiente carrera será el Gran Piemonte este jueves. pic.twitter.com/bIjk7qRDf0 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 7, 2025

Respecto a los demás ciclistas, el danés Albert Withen Philipsen se quedó con el segundo lugar y el francés Julian Alaphilippe, completó el podio en el tercer puesto.

Con la victoria de Tadej Pogacar, el equipo de Isaac del Toro llegó a 91 victorias en la temporada, que lo convierten como el más ganador de la campaña.

¿Cuándo volverá a correr Isaac del Toro?

Isaac del Toro ha cosechado buenos resultados a lo largo del año y se espera que su próxima participación logre su victoria número 15.

Será el próximo 9 de octubre cuando Isaac del Toro compita en Gran Piemonte en busca de sumar más resultados positivos.