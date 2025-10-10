El año de Isaac del Toro ha sido más que increíble, su ascenso en el ciclismo lo ha llevado a estar entre los mejores del mundo. Pero ahora, lo quiere cerrar participando en el Campeonato Nacional de Ruta en México 2025.

Primero, se debe decir que el Campeonato Nacional de Ruta no es una competencia de talla internacional, pero le vendría bien anímicamente a Isaac del Toro, pues se correrá en su casa.

Y es que el ciclista de Ensenada está para las grandes vueltas, tan solo en este 2025 ha ganado 14 carreras. Por supuesto que la más importante fue el segundo lugar en el Giro de Italia.

Todo esto ya lo pone como el mejor mejor mexicano de la historia. Además se encuentra en el cuarto lugar del ranking mundial de la UCI. En otras palabras, estaríamos viendo a un élite si se da su participación en el Campeonato Nacional.

¿Correrá en México? Revelan que Isaac del Toro competirá en el Campeonato Nacional

Esta es una pregunta complicada, pues no depende completamente de Isaac del Toro. Por más que quiera estar en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta en México, tiene que dar luz verde su equipo.

“Ojalá pueda estar ahí, lo voy a intentar, pero aún no puedo confirmarlo“, comentó Isaac del Toro sobre su posible participación en el Campeonato Nacional.

Se debe decir que el UAE Team tiene un calendario y ya tiene asignadas las carreras que estará el mexicano. Además, debido a su gran ascenso es probable que lo necesiten junto a Pogacar.

Su próximo reto será el Giro de Lombardía 2025 el sábado 11 de octubre.

Isaac del Toro (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

¿Cuándo es el Campeonato Nacional de Ciclismo en México? Se correrá en la casa de Isaac del Toro

El Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta en México se llevará a cabo del 23 a 25 de octubre en Ensenada, Baja California, lugar donde nació Isaac del Toro.

Se podría decir que es una competencia amateur organizada por la UCIMEX, tiene dos ramas, la Juvenil y la Sub-23. Incluso usted se puede registrar en el Campeonato Nacional.

La rama en la que podría competir Del Toro es la de: