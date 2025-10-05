Isaac del Toro regresa a la bicicleta para enfrentar los Tres Valles Varesinos; te decimos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Isaac del Toro tenía planeado seguirá en actividad el lunes 6 de octubre, cuando tomaría la salida en la Coppa Bernocchi, pero su equipo cambió la estrategia.

Así que Isaac del Toro volverá a correr en los Tres Valles Varesinos, una de las clásicas más prestigiosas de Lombardía.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en Tres Valles Varesinos?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el martes 7 de octubre en los Tres Valles Varesinos.

Tras ganar el Giro dell’Emilia 2025, Isaac del Toro compitió en la Coppa Agostoni, en el cual quedó lejos del primer lugar.

¿Cómo ver a Isaac del Toro en Tres Valles Varesinos?

El martes 7 de octubre, Issac del Toro estará en el Tres Valles Varesinos, con inicio y meta en la localidad de Varese.

La plataforma Claro Sports transmitirá la carrera Tres Valles Varesinos, con Isaac del Toro como protagonista.

Evento: Tres Valles Varesinos

Fecha: Martes 7 de octubre de 2025

Horario: 7:25 horas, tiempo del centro de México

Sede: Varese, Italia

Transmisión: Claro Sports

Recorrido del Tres Valles Varesinos que correrá Isaac del Toro

Los Tres Valles Varesinos que correrá Isaac del Toro, contará con un recorrido renovado en su tramo final, que volverá a ser en Varese, con el mismo circuito que en 2024 no pudo estrenarse.

Ese circuito incluye la subida de los Ronchi, mientras que en las dos últimas vueltas los corredores afrontarán el muro de Cinque Piante, la rampa de vía Matteotti y, finalmente, el Sasso, un tramo decisivo.

Isaac del Toro hoy: ¿Cómo quedó el ciclista mexicano en la Coppa Agostoni 2025?

Isaac del Toro no tuvo la mejor actuación en la temporada en el Copa Agostoni 2025, reservando tal vez un poco de energía para evitar un desgaste, así que quedó muy lejos del primer lugar en la Coppa Agostoni 2025.

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en la posición 36 de la Copa Agostoni 2025, a más de dos minutos de distancia del ciclista ganador.