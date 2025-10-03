Los aficionados interesados en asistir al Mundial 2026 tendrán una nueva oportunidad para adquirir sus boletos para la Copa Mundial del próximo año, pues aunque ya se realizó la primera fase, habrá una segunda venta, la cuál ya tiene fecha para que no se queden fuera de la justa mundialista.

La primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 fue para quienes contaban con tarjeta Visa. Durante ese periodo, los aficionados se registraron, participaron en un sorteo y, si fueron seleccionados, recibieron un correo para poder comprar sus entradas.

De acuerdo con la FIFA, habrá una segunda fase de la venta de boletos para el Mundial 2026, para que los aficionados tengan una nueva oportunidad de adquirir sus entradas para la Copa del Mundo del próximo año.

Boletos para el Mundial 2026: ¿Cuándo empieza la segunda fase de venta de entradas?

De acuerdo con el máximo organismo internacional de futbol, la segunda fase de la venta de boletos tendrá similares características a la primera fase, sin embargo, tendrá distintas fechas para que se puedan adquirir los boletos para el Mundial 2026.

El registro para el sorteo será del 27 al 31 de octubre de 2025 y los elegidos del mismo se conocerán entre mediados de noviembre y principios de diciembre. El formato del proceso es similar al de la primera fase, pues los participantes se deberán registrar, luego se realizará el sorteo para asignar un horario de compra, y posteriormente, se podrán adquirir los boletos para el Mundial 2026.

Cabe mencionar que el hecho de resultar seleccionado en el sorteo no garantiza que se obtendrán los boletos para el Mundial 2026, pues estos estarán sujetos a disponibilidad al momento de la compra.

¿Qué sigue después de la segunda fase de la venta de boletos para el Mundial 2026?

Una vez concluida la segunda fase, habrá una tercera, la cuál iniciará después del sorteo oficial del Mundial 2026, que está previsto para el 5 de diciembre en Washington D.C.

En esa etapa, ya se conocerán los enfrentamientos y se podrán solicitar boletos para partidos específicos.