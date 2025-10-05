La NFL cerrará su Semana 5 cuando se midan Chiefs vs Jaguars en el Monday Night; en esta nota te detallamos la hora y canal para ver el partido.

La Semana 5 de la NFL inició con el triunfo de 49ers sobre Rams, el jueves 2 de octubre, y el partido Chiefs vs Jaguars marcará el cierre de las acciones en el Monday Night.

Chiefs vs Jaguars: Hora para ver el Monday Night de la Semana 5 de la NFL

El grueso de la Semana 5 de la NFL se jugó el domingo 5 de octubre, dejando para el Monday Night un gran platillo con el partido Chiefs vs Jaguars.

Chiefs vs Jaguars: Canal para ver el Monday Night de la Semana 5 de la NFL

Las señales de Disney+ y ESPN transmitirán el Monday Night de la Semana 5 de la NFL, Chiefs vs Jaguars.

Chiefs vs Jaguars

Semana de la NFL: 5

Fecha: Lunes 6 de octubre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: EverBank Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

Chiefs vs Jaguars: ¿Cómo llega Kansas City a la Semana 5 de la NFL?

Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y cuatro touchdowns, y los Chiefs derrotaron 37-20 a los Ravens en la Semana 4 de la NFL.

Cuatro jugadores diferentes atraparon pases de touchdown para los Chiefs, mientras que Xavier Worthy concretó cinco pases para 83 yardas, encendiendo a la ofensiva de Kansas City.

Los Chiefs (2-2) lograron una ventaja de 20-10 al medio tiempo contra Baltimore, antes de redondear hacia su séptima victoria.

Jaguars es una buena prueba para los Chiefs de Mahomes en la Semana 5 de la NFL

La visita de Chiefs a Jaguars es una buena prueba para la escuadra de Patrick Mahomes, que luciór contra una de las peores defensivas de la NFL, situación diferente será con Jacksonville, que llega a la Semana 5 con un 3-1.

Las derrotas de Kansas City han sucedido cuando Patrick Mahomes está presionado y Jaguars lo hará, por lo que el Monday Night de la Semana 5 de la NFL promete un gran duelo.