México seguirá su camino en el Mundial Sub-20 enfrentando en los octavos de final a la selección de Chile; te decimos el día y la hora para ver el partido.

En la Jornada 3 del Mundial Sub-20, México enfrentó a Marruecos en un partido complicado que definió el destino del Grupo C.

México venció a Marruecos en la Jornada 3 del Mundial Sub-20, para calificar a los octavos de final del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Sub-20? El Tri jugará octavos de final

México enfrentará a Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20, partido aún más complicado para el Tri, ya que encabezados por Gilberto Mora enfrentarán al anfitrión.

El partido Chile vs México está programado para jugarse el martes 7 de octubre, en la ciudad de Valparaíso.

Hora y canal para ver el partido Chile vs México en octavos de final del Mundial Sub-20

El partido Chile vs México se jugará a las 13:30 horas, tiempo del Centro de México, y sería transmitido a través de las señales del Canal 9, ViX y TUDN.

Partido: Chile vs México

Fase: Octavos de final del Mundial Sub-20

Fecha: Martes 7 de octubre de 2025

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Elías Figueroa Brander

Transmisión: Canal 9, ViX y TUDN

¿Cómo quedó México vs Marruecos en la Jornada 3 del Mundial Sub-20?

México sufrió para ganar 1-0 en la Jornada 3 del Mundial Sub-20 a la selección de Marruecos, una de las mejores escuadras en la fase de grupos del torneo.

México se fue al frente en el marcador, gracias al gol de Gilberto Mora, quien capitalizó un cobro de penalti a favor del Tricolor.

Marruecos, ya calificado a octavos de final del Mundial Sub-20 en primer lugar del Grupo C, no apretó demasiado en busca del empate.

México calificó como segundo lugar a los octavos de final del Mundial Sub-20

Con el triunfo sobre Marruecos, México llegó a 5 puntos para quedarse con el segundo lugar del Grupo C del Mundial Sub-20.

México, segundo del Grupo C enfrentará Chile, segundo del Grupo A, pelotón que ganó Japón.

Dos empates, ante Brasil y España, le permitieron a México llegar con grandes posibilidades de calificar a octavos de final, oportunidad que no desaprovechó.

En el otro partido del Grupo C, España derrotó a Brasil, que fue eliminado de la competencia en fase de grupos, por primera vez en la historia del evento.