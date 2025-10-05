Rayadas vs América Femenil se encuentran en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de las Águilas.

Después de cumplirse 13 jornadas de la Liga MX Femenil, Rayadas y América Femenil se mantienen como escuadras protagonistas de la competencia.

Rayadas vs América Femenil: Fecha para ver el cierre de la Jornada 14 de Liga MX Femenil

Rayadas recibe al América Femenil en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, partido programado para jugarse el lunes 6 de octubre de 2025.

Rayadas vs América Femenil: Horario para ver el cierre de la Jornada 14 de Liga MX Femenil

A las 20 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Rayadas vs América Femenil, en el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs América Femenil: ¿Dónde ver el cierre de la Jornada 14 de Liga MX Femenil?

La plataforma ViX, TUDN y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Rayadas vs América Femenil, el lunes 6 de octubre.

Partido: Rayadas vs América Femenil

Fase: Jornada 14 de la Liga MX Femenil

Fecha: Lunes 6 de octubre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX, TUDN y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Rayadas a la Jornada 14 de la Liga MX Femenil vs América?

Rayadas venció 5-0 a Necaxa en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil, una importante victoria para las regias, de cara al partido vs América.

Con los tres puntos ganados en su cancha, Rayadas llegó a 23 puntos en el sexto lugar de la Liga MX Femenil.

¿Cómo quedó América Femenil en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil?

El América Femenil, rival de Rayadas en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, enfrentó al FC Juárez consiguiendo una victoria con marcador de 4-0.

Los tres puntos ganados como local, le sirvieron al América Femenil para llegar a 29 puntos en el tercer lugar de la competencia.

Tres puntos separan al América Femenil de Tigres, la escuadra líder de la Liga MX Femenil.