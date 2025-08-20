La Jornada 1 de la Serie A enfrenta a AC Milan de Santiago Giménez con el Cremonese; te decimos fecha, horario y dónde ver al futbolista mexicano.

AC Milan ya jugó su primer partido oficial de la temporada, ganando su partido en la Copa Italia, juego en el que Santiago Giménez dio una asistencia.

Fecha para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan

El sábado 23 de agosto se miden AC Milan de Santiago Giménez vs Cremonese, en la Jornada 1 de la Serie A.

Horario para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan

A las 14:45 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Santiago Giménez, quien con AC Milan recibe a Cremonese en la Jornada 1 de Serie A.

Canal para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan

Disney + transmitirá el partido AC Milan vs Cremonese, el sábado 23 de agosto a las 12:45 horas, como parte de la Jornada 1 de la Serie A en la que Santiago Giménez podría ser titular.

Partido: AC Milan vs Cremonese

Fase: Jornada 1 de la Serie A

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Siro

Transmisión: Disney +

¿Cómo llega Santiago Giménez al inicio de la temporada de la Serie A con AC Milan?

Santiago Giménez y AC Milan enfrentaron la primera ronda de la Copa de Italia, el domingo 17 de agosto de 2025.

El AC Milan avanzó a la siguiente ronda de la Copa de Italia, partido en el que Santiago Giménez dio una asistencia para llegada de uno de los goles.

En la Jornada 1 de la Serie A, Santiago Giménez iniciará por primera vez una temporada con el AC Milan, con mayor responsabilidad para jugar como verdadero refuerzo.

¿Cómo quedó el AC Milan en la Copa de Italia?

El AC Milan derrotó 2-0 a Bari en la primera ronda de la Copa de Italia, por lo que Santiago Giménez y compañía seguirán adelante en busca de llegar lejos en la competencia.

El siguiente rival del AC Milan de Santiago Giménez en la Copa de Italia, será el equipo Lecce en la segund ronda del torneo, el 24 de septiembre de 2025.