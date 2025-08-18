Allan Saint-Maximin, futbolista francés de 28 años que llegó al América en el mercado de fichajes del verano, podría debutar este sábado cuando su equipo viaje a Jalisco para enfrentar al Atlas.

Luego de varios días entrenando con el primer equipo y de tener en regla su registro ante la Liga MX, si visa de trabajo y transfer, Allan Saint-Maximin apunta a hacer su debut con América ante Atlas.

Con el crack galo, André Jardine tendría a su disposición una variante ofensiva importante que le podría resolver varios de los problemas en ofensiva que han tenido las Águilas en este inicio de temporada.

Esta sería la alineación de América con Allan Saint-Maximin ante Atlas

Aunque gran parte de su carrera ha jugado como extremo por izquierda, Allan Saint-Maximin ha reconocido abiertamente que su posición favorita es como mediapunta, por lo que ahí lo podríamos debutar con América ante Atlas.

Sin embargo, uno de los jugadores que mejor rendimiento ha tenido en América en lo que va de la temporada es Erick “Chiquito” Sánchez y justamente ha jugado en la posición que le gusta a Allan Saint-Maximin.

Allan Saint-Maximin anotó un golazo en el entrenamiento de América que puso de cabeza las redes sociales (Instagram @st_maximin)

Debido a ello, Chiquito Sánchez podría ser relegado al banquillo de las Águilas o bien ocupar otra posición en el mediocampo junto a Álvaro Fidalgo como interior o hasta como contención por delante de la defensa.

Luis Ángel Malagón

Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja

Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez y Allan Saint-Maximin

Alejandro Zendejaz, Pantera Zúñiga y Brian Rodríguez

¿Quién es la competencia directa de Allan Saint-Maximin por un puesto en el once del América?

Aunque Erick Sánchez es quien ha levantado la mano para hacerse de la titularidad en el América, el puesto de Brian Rodríguez también peligra tras la llegada de Allan Saint-Maximin al Nido.

André Jardine y Brian Rodríguez. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

Esto debido a que el atacante francés no desconoce la posición de extremo por izquierda y es justo ahí donde se desempeña el Rayito, por lo que se espera una fuerte competencia interna en el América.