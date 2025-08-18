Ángel Correa, actual jugador de Club Tigres, ha sido convocado por la Selección de Argentina para disputar las Eliminatorias de la Conmebol en la próxima fecha FIFA.

Con el objetivo de seguir su preparación para el Mundial 2026, Ángel Correa y la Selección de Argentina se medirán ante dos equipos de la Conmebol

Tras sus buenas actuaciones en la Liga MX con Club Tigres, se espera que Correa siga con el mismo protagonismo al portar la camiseta de la Albiceleste.

Ángel Correa es llamado a la Selección de Argentina para Eliminatorias Conmebol

Este lunes 18 de agosto, la Selección de Argentina ha dado a conocer su convocatoria oficial para la próxima fecha FIFA de septiembre y Ángel Correa es uno de los seleccionados.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, eligió a 31 futbolistas para los siguientes partidos de las Eliminatorias de Conmebol y Ángel Correa aparece como el único representante de la Liga MX.

Junto al futbolista de Club Tigres también aparecen nombres de gran peso a nivel internacional como: Lionel Messi, el Dibu Martínez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, entre otros.

Con ello la Albiceste estará lista para sus dos próximos partidos en los que se medirán a Venezuela y Ecuador, dos selecciones que representarán un desafío para los argentinos.

Convocatoria de Argentina

¿Cuál es el calendario de Ángel Correa con la Selección de Argentina?

El primer partido de Ángel Correa y la Selección de Argentina en las Eliminatorias Conmebol de la próxima fecha FIFA será ante Venezuela el 4 de septiembre.

Posteriormente, la Selección de Argentina enfrentará a Ecuador, otro de los equipos que ya ha conseguido su boleto al Mundial 2026 y que busca cerrar su preparación de la mejor manera.

Se espera que Ángel Correa tenga minutos con la Albiceleste y siga con el buen ritmo que ha conseguido en la Liga MX durante el Apertura 2025.

Con la tranquilidad de ya haberse clasificado al Mundial 2026, Argentina podría mostrar variantes y darle más minutos a juveniles.