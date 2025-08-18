Este fin de semana se llevó a cabo la Jornada 5 de la Liga MX, en la cual tuvimos varias sorpresas, por lo que aquí te presentamos como quedó la tabla general del Apertura 2025.

Equipos como Cruz Azul, América y Rayados escalaron posiciones en la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX, mientras que otros como Chivas y Puebla siguen en caída libre.

Tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX después de la Jornada 5

A pesar de haber perdido el invicto ante Xolos, el Pachuca de Jaime Lozano se mantiene como el líder de la tabla general del Apertura 2025 con 12 puntos tras 5 jornadas disputadas.

Debido a las victorias de Rayados, Cruz Azul y América ante Mazatlán, Santos Laguna y Tigres respectivamente, todos esos equipos escalaron posiciones en la tabla general de la Liga MX.

Sin duda alguna una de las sorpresas de la Fecha 5 en el Apertura 2025 fue la derrota de Chivas ante FC Juárez en el Estadio Akron y por la cual el Rebaño está en el lugar 16.

A continuación te compartimos la tabla general de la Liga MX:

1.- Pachuca | 12 puntos

2.- Rayados | 12 puntos

3.- Cruz Azul | 11 puntos

4.- América | 11 puntos

5.- Toluca | 10 puntos

6.- Tigres | 9 puntos

7.- Xolos | 8 puntos

8.- Santos Laguna | 6 puntos

9.- Atlético de San Luis | 6 puntos

10.- Club León | 6 puntos

11.- Mazatlán | 5 puntos

12.- Necaxa | 5 puntos

13.- Pumas | 5 puntos

14.- FC Juárez | 5 puntos

15.- Atlas | 5 puntos

16.- Chivas | 3 puntos

17.- Puebla | 3 puntos

18.- Querétaro | 1 punto

¿Cuándo se jugará la Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

La Fecha 6 de la Liga MX comenzará el viernes 22 de agosto con el partido entre FC Juárez vs Santos Laguna y terminará con un partidazo en el Estadio Jalisco: Atlas vs América.

Viernes 22 de agosto:

FC Juárez vs Santos Laguna

Querétaro vs Atlético de San Luis

Xolos vs Chivas

Sábado 23 de agosto:

Club León vs Pachuca

Rayados vs Necaxa

Mazatlán vs Tigres

Cruz Azul vs Toluca

Domingo 24 de agosto: