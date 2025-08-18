Este fin de semana se llevó a cabo la Jornada 5 de la Liga MX, en la cual tuvimos varias sorpresas, por lo que aquí te presentamos como quedó la tabla general del Apertura 2025.
Equipos como Cruz Azul, América y Rayados escalaron posiciones en la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX, mientras que otros como Chivas y Puebla siguen en caída libre.
Tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX después de la Jornada 5
A pesar de haber perdido el invicto ante Xolos, el Pachuca de Jaime Lozano se mantiene como el líder de la tabla general del Apertura 2025 con 12 puntos tras 5 jornadas disputadas.
Debido a las victorias de Rayados, Cruz Azul y América ante Mazatlán, Santos Laguna y Tigres respectivamente, todos esos equipos escalaron posiciones en la tabla general de la Liga MX.
Sin duda alguna una de las sorpresas de la Fecha 5 en el Apertura 2025 fue la derrota de Chivas ante FC Juárez en el Estadio Akron y por la cual el Rebaño está en el lugar 16.
A continuación te compartimos la tabla general de la Liga MX:
1.- Pachuca | 12 puntos
2.- Rayados | 12 puntos
3.- Cruz Azul | 11 puntos
4.- América | 11 puntos
5.- Toluca | 10 puntos
6.- Tigres | 9 puntos
7.- Xolos | 8 puntos
8.- Santos Laguna | 6 puntos
9.- Atlético de San Luis | 6 puntos
10.- Club León | 6 puntos
11.- Mazatlán | 5 puntos
12.- Necaxa | 5 puntos
13.- Pumas | 5 puntos
14.- FC Juárez | 5 puntos
15.- Atlas | 5 puntos
16.- Chivas | 3 puntos
17.- Puebla | 3 puntos
18.- Querétaro | 1 punto
¿Cuándo se jugará la Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX?
La Fecha 6 de la Liga MX comenzará el viernes 22 de agosto con el partido entre FC Juárez vs Santos Laguna y terminará con un partidazo en el Estadio Jalisco: Atlas vs América.
Viernes 22 de agosto:
- FC Juárez vs Santos Laguna
- Querétaro vs Atlético de San Luis
- Xolos vs Chivas
Sábado 23 de agosto:
- Club León vs Pachuca
- Rayados vs Necaxa
- Mazatlán vs Tigres
- Cruz Azul vs Toluca
Domingo 24 de agosto:
- Pumas vs Puebla
- Atlas vs América