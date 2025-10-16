Santiago Giménez y el AC Milan reciben a la Fiorentina en la Jornada 7 de la Serie A; te detallamos el día, hora y canal para ver el partido del futolista mexicano.

El AC Milan de Santiago Giménez busca su quinta victoria en la Serie A, en partido de la Jornada 7 ante la Fiorentina.

Día para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan en la Serie A

Santiago Giménez y AC Milan reciben a la Fiorentina en la Jornada 7 de la Serie A, el domingo 19 de octubre de 2025.

Hora para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan en la Serie A

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México inicia el partido AC Milan vs Fiorentina, en la Jornada 7 de la Serie A, con la posible participación del mexicano Santiago Giménez.

Canal para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan en la Serie A

El partido de la Jornada 7 de la Serie A, AC Milan vs Fiorentina será transmitido por la plataforma Disney + y ESPN.

Partido: AC Milan vs Fiorentina

Fase: Jornada 7 de la Serie A

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio San Siro

Transmisión: Disney + y ESPN

¿Cómo llegan Santiago Giménez y AC Milan a la Jornada 7 de la Serie A?

Con seis partidos jugados en la Serie A, el AC Milan de Santiago Giménez ocupa el segundo lugar de la competencia con 13 puntos.

El AC Milan necesita sumar en su cancha ante Fiorentina, para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.

Santiago Giménez y el AC Milan empataron sin goles con la Juventus en la Jornada 6 de la Serie A.

¿Cómo va la Fiorentina previo al partido de la Jornada 7 de la Serie A?

Juventus, rival del AC Milan en la Jornada 7 de la Serie A, ocupa el lugar 17 del torneo con 5 puntos.

En la Jornada 6, la Fiorentina perdió 1-2 con la Roma por lo que necesita sumar ante el AC Milan para alejarse de la zona de descenso.

¿Cómo le ha ido a Santiago Giménez en la temporada de la Serie A?

Santiago Giménez ha jugado en todos los partidos de la temporada actual de la Serie A con el AC Milan, pero se mantiene todavía sin goles en su cuenta.

Sin embargo, Santiago Giménez ya se estrenó en la actual temporada con un gol en la Copa de Italia, en la que el AC Milan avanzó a la tercera ronda del torneo.