Rayados vs Pumas se encuentran en la Jornada 13 de la Liga MX; te detallamos la hora y canal para ver el partido entre regios y felinos, el sábado 18 de octubre.

Rayados sigue en busca de la cima de la Liga MX en la Jornada 13 de la Liga MX, mientras que Pumas se juega buena parte de su futuro en el torneo ante el Monterrey.

Rayados vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México, Rayados vs Pumas chocan en la Jornada 13 de la Liga MX, con el Estadio BBVA como escenario del partido.

Rayados vs Pumas es uno de los partidos con los que continúa la actividad sabatina de la Jornada 13 de la Liga MX.

Rayados vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Las plataformas ViX Premium y TUDN, además del Canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Pumas, en la Jornada 13 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs Pumas

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llega Rayados a la Jornada 13 de la Liga MX vs Pumas?

Rayados empató 2-2 con Tijuana en la Jornada 12 de la Liga MX, por lo que necesita vencer a Pumas para seguir en la pelea por la cima del torneo.

Con el punto ganado en la cancha del Estadio Caliente, Rayados se mantiene en el tercer lugar general con 26 puntos, doa unidades abajo del lider general.

¿Cómo llega Pumas a la Jornada 13 de la Liga MX vs Rayados?

Pumas cayó 1-2 con Chivas en la Jornada 12 de la Liga MX, descalabro como local que le podría pesar mucho a los felinos.

Con la derrota de Pumas, la quinta de los felinos en el Apertura 2025 de la Liga MX, el rival de Rayados en la Jornada 12 se estancó en 13 puntos.

Pumas ocupa el lugar 10 y por ahora sería el dueño del último boleto para disputar el Play-in de la Liga MX.