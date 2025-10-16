Raúl Jiménez y el Fulham reciben en la Jornada 8 de la Premier League al Arsenal; te decimos dia, hora y canal para ver el partido.

El Fulham de Raúl Jiménez tiene una complicada cita en la Jornada 8 de la Premier League, ante el líder de la competencia.

Día para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham reciben al Arsenal en la Premier League, el sábado 18 de octubre en la Jornada 8 de la competencia.

Fulham vs Arsenal es uno de los siete partidos programados el sábado 18 de octubre, como parte de la Jornada 8 de la Premier League.

Hora para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

A partir de las 10:30 horas, tiempo del centro de México, se podrá ver en vivo el partido Fulham vs Arsenal, con la posible participación de Raúl Jiménez.

En la Jornada 8 de la Premier Legue, Raúl Jiménez y el Fulham no son favoritos para ganar al líder del torneo, Arsenal.

Canal para ver al mexicano Raúl Jiménez en la Jornada 8 de Premier League

La plataforma HBO MAX transmitirá el partido Fulham vs Arsenal, en la Jornada 8 de la Premier League, partido en que el mexicano Raúl Jiménez entraría en acción.

Partido: Fulham vs Arsenal

Fase: Jornada 8 de la Premier League

Fecha: Viernes 3 de octubre de 2025

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Craven Cottage

Transmisión: HBO MAX

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 8 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez visitó al Bournemouth en la Jornada 7 de la Premier League, partido en el que el delantero mexicano no jugó debido a una lesión.

El Fulham de Raúl Jiménez fue derrotado 1-3 por el Bournemouth, y ligó derrotas consecutivas en la Premier League.

Con la derrota, el Fulham y Raúl Jiménez se estancaron en 8 puntos en la posición número 14 de la Premier League.

¿Cómo le ha ido a Raúl Jiménez en la nueva temporada de la Premier League?

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, arrancó en el once titular del Fulham ante el Aston Villa en la Jornada 6 de la Premier League.

El delantero mexicano anotó el único gol del Fulham ante el Aston Villa, pero minutos después salió lesionado del partido y eso provocó que no fuera convocado a la Fecha FIFA con la Selección Mexicana.