La Jornada 13 de la Liga MX continúa con el Cruz Azul vs América en Ciudad Universitaria; te decimos cuándo y dónde ver el Clásico Joven.

Cruz Azul y América pelean por quedar en el mejor lugar posible en la tabla de posiciones de la Liga MX, así que el resultado en el Clásico Joven es vital para ambos equipos.

Cruz Azul vs América: ¿Cuándo ver el Clásico Joven de la Jornada 13 de la Liga MX

El sábado 18 de octubre se enfrentan Cruz Azul vs América, en la continuación de la Jornada 13 de la Liga MX.

Seis partidos se jugarán el sábado 18 de octubre, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX, siendo el Cruz Azul vs América el duelo estelar.

Cruz Azul vs América: ¿Dónde ver el Clásico Joven de la Jornada 13 de la Liga MX?

Las señales de Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs América, en la Jornada 13 de la Liga MX.

El Clásico Joven está programado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Cruz Azul vs América

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo va Cruz Azul en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 13?

Cruz Azul empató 1-1 con Tigres en la cancha del Estadio Universitario, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Con 25 puntos, Cruz Azul ocupa el cuarto lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente al América en el Clásico Joven.

¿Cómo va el América en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs Cruz Azul?

El América suma 27 puntos en la zona más alta del Apertura 2025 de la Liga MX, dos unidades arriba del Cruz Azul, su rival en el Clásico Joven de la Jornada 13.

En la Jornada 12 de la Liga MX, América sumó tres puntos en su cancha donde goleó 3-0 a Santos Laguna.