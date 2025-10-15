La Jornada 9 de la Eredivisie enfrenta a AZ Alkmaar de Mateo Chávez con el Ajax; te decimos fecha, horario y dónde ver al equipo del futbolista mexicano.

Mateo Chávez fue titular con el AZ Alkmaar en el partido más reciente de su equipo, y confía en jugar en la Jornada 9 contra el Ajax.

Fecha para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

El sábado 18 de octubre se miden AZ Alkmaar de Mateo Chávez vs Ajax, en la Jornada 9 de la Eredivisie

Horario para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

A las 13 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Mateo Chávez, quien con AZ Alkmaar visita al Ajax en la Jornada 9 de la Eredivisie.

¿Dónde ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar?

Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido Ajax vs AZ Alkmaar, el sábado 18 de octubre a las 13 horas, como parte de la Jornada 9 de la Eredivisie.

Partido: Ajax vs AZ Alkmaar

Fase: Jornada 9 de la Eredivisie

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Johan Cruyff Arena

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo le fue al AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Jornada 8 de la Eredivisie?

En la Jornada 8 de la Eredivise, el AZ Alkmaar ganó 2-1 al Telstar, en un partido en el equipo del mexicano Mateo Chávez inició en el once titular.

Mateo Chávez fue sustituido en cambio, pero a poco se gana la confianza del cuerpo técnico del AZ Alkmaar.

El AZ Alkmaar llegó a 15 puntos en el cuarto lugar de la Eredivisie, a siete unidades del líder Feyenoord.

Con un punto más, el Ajax está ubicado en el tercer lugar de la Eredivisie, por lo que el partido ante AZ Alkmaar es vital para ambos equipos.

¿Cuándo juega el AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Conference League?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez debutó en la Conference League visitando al AEK Larnaka de Chipre, en la que el equipo del mexicano cayó 0-4-0.

Así que, en la Jornada 2 de la Champions League, el AZ Alkmaar está obligado a ganar, cuando reciba al Slovan Bratislava, el jueves 23 de octubre.