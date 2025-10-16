Johan Vásquez demuestra en cada jornada que fue acertada la decisión de nombrarlo capitán del Genoa en la Serie A; así que te decimos a qué hora y dónde ver su partido contra Parma en la Jornada 7.

Johan Vásquez y el Genoa no han tenido un buen inicio en la temporada de la Serie A, por lo que están obligados a sumar puntos en la Jornada 7 del torneo, cuando reciban a Parma.

¿Cuándo juega el mexicano Johan Vásquez con el Genoa en la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez recibe a Parma en la continuación de la Jornada 7 de la Serie A, el domingo 19 de octubre de 2025.

A qué hora ver al mexicano Johan Vásquez en la Serie A

El domingo 19 de octubre de 2025, Genoa vs Parma se enfrenan en la Jornada 7 de la Serie A, partido en el que el mexicano Johan Vásquez podría ser titular.

El partido del Genoa está programado para iniciar a las 7 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver al mexicano Johan Vásquez en la Jornada 8 de la Serie A vs Como?

El partido Genoa de Johan Vásquez contra Parma, en la Jornada 7 de la Serie A será transmitido a través de la plataforma Disney+.

Partido: Genoa vs Parma

Fase: Jornada 7 de la Serie A

Fecha: Domingo 19 de octubre de 2025

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Luigi Ferraris

Transmisión: Disney+

¿Cómo llega el Genoa y Johan Vásquez a la Jornada 7 de la Serie A?

El Genoa de Johan Vásquez perdió 1-2 con Napoli en la Jornada 6 de la Serie A, por lo que está necesitado de ganar a Parma, para mejorar su pobre cosecha de dos puntos en el torneo.

Johan Vásquez ha jugado los seis partidos completos de la Serie A con el Genoa, equipo en el que ha asumido el rol de capitán.

¿Cómo va Parma en la Serie A previo a su partido contra el Genoa de Johan Vásquez?

Parma, rival del Genoa en la Jornada 7 de la Serie A, perdió 0-1 con Lecce en su anterior aparición en la competencia.

Con cinco puntos, Parma se ubica en la posición 14 de la Serie A, así que necesita sumar ante Genoa de Johan Vásquez.