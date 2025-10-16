Manchester City vs Everton se encuentran en la Jornada 8 de la Premier League; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Manchester City ha mejoradao en la Premier League y está cerca del liderato de la competencia, previo al partido de la Jornada 8 contra Everton.

Manchester City vs Everton: A qué hora ver el partido de la Jornada 8 de la Premier League

Manchester City vs Everton saltarán a la cancha el sábado 18 de octubre en la Jornada 8 de la Premier League.

En punto de las 8 horas, tiempo del centro de México, Everton visita al Manchester City de Pep Guardiola.

El partido Manchester City vs Everton es uno de los siete juegos programados para el sábado 18 de octubre.

Manchester City vs Everton: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de la Premier League?

La señal de Caliente TV transmitirá el partido Manchester City vs Everton, como parte de la Jornada 8 de la Premier League.

Partido : Manchester City vs Everton

: Fase: Jornada 8 de la Premier League

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Manchester City a la Jornada 8 de la Premier League vs Everton?

Manchester City derrotó 1-0 al Brentford en la Jornada 7 de la Premier League, para acercarse a la parte alta de la tabla de posiciones.

Con la victoria sobre el Brentford, Manchester City llegó a 15 puntos en la Premier League y al lugar 5 de la competencia.

¿Cuándo juega Manchester City en la Champions League?

El Manchester City, equipo de la Premier League, se alista también para continuar su camino en la Champions League, torneo en el que visitará al Villarreal en la Jornada 3.

Después de enfrentar al Everton en la Premier League, el Manchester City chocará el martes 21 de octubre con Villarreal en calidad de visitante.

¿Cómo va el Everton en la Premier League previo al partido vs Manchester City?

El Everton, rival de Manchester City en la Jornada 8 de la Premier League, venció 2-1 al Crystal Palace en su anterior partido de la competencia.

Los tres puntos logrados en su cancha le sirvieron al Everton para llegar a 11 puntos, en el lugar 8 de la Premier League.