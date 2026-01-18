El Mundial 2026 organizado por México, Estados Unidos y Canadá tendrá sedes tanto de estadios como de campos de entrenamiento, por lo que la Selección de Colombia tendrá la casa de Chivas para la Copa del Mundo.

Uno de los centros de entrenamiento para el Mundial 2026 estará en Guadalajara, específicamente la casa de Chivas, Verde Valle, la cuál ya tiene modificaciones para cumplir con los requisitos solicitados para la Copa del Mundo.

De las siete selecciones que estarán en la ciudad de Guadalajara, la Selección de Colombia ha mostrado interés en entrenar en las instalaciones del cuadro rojiblanco.

Selección Colombia en casa de Chivas para el Mundial 2026; Verde Valle sería la base del cuadro cafetero

La Selección de Colombia jugará en el Estadio Akron para el Mundial 2026, específicamente el 23 de junio con rival aún por definir, el cuál saldrá entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, por lo que buscan entrenar en Verde Valle por la cercanía.

Verde Valle ya lleva varios meses en remodelación con la cancha 2 ya en óptimas condiciones, además de que tiene el mismo drenaje y césped que el Estadio Akron. Mientras que la cancha 1, donde entrena Chivas, se encuentra bajo remodelación y se tiene previsto que esté lista en 2 meses.

Como sede de entrenamiento para el Mundial 2026, cualquiera de las siete selecciones, incluida la de Colombia, tendrán la posibilidad de elegirla para la justa mundialista para preparar los encuentros de fase de grupos.

¿Cuáles serán los partidos que se jugarán en Guadalajara?

La Selección Mexicana disputará uno de sus juegos de fase de grupos del Mundial 2026 el 18 de junio, mientras que la Selección de Colombia jugará el 23 de junio.

En tanto, el duelo entre España y Uruguay, que también se jugará en Guadalajara, se disputará el 26 de junio de 2026.