León vs América se miden en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. Domingo 6 de septiembre a las 16 horas por Apple TV.
León necesita ganar el partido para clasificar a la Concachampions, mientras que el duelo es de trámite para el América.
- Partido: León vs América
- Fase: Partido por el tercer lugar
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Shell Energy Stadium
- Transmisión: Apple TV
León vs América: ¿Cuándo ver el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026?
El domingo 6 de septiembre de 2026 es el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026: León vs América.
León vs América: ¿Dónde ver el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026?
El partido León vs América iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Apple TV.
- Partido: León vs América
- Fase: Partido por el tercer lugar
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Shell Energy Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron León y América en las semifinales de la Leagues Cup 2026?
León y América quedaron eliminados en las semifinales de la Leagues Cup 2026, tras caer con Toluca y Rayados de Monterrey respectivamente.
Toluca 2-0 León fue el resultado en la primera semifinal, mientras que, tras empatar 2-2 en tiempo regular, Rayados derrotó en penaltis al América.