León vs América se miden en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. Domingo 6 de septiembre a las 16 horas por Apple TV.

León necesita ganar el partido para clasificar a la Concachampions, mientras que el duelo es de trámite para el América.

Partido: León vs América

Fase: Partido por el tercer lugar

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Shell Energy Stadium

Transmisión: Apple TV

León necesita ganar para clasificar a la Concachampions (Adrian Macias / Adrian Macias)

León vs América: ¿Cuándo ver el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026?

El domingo 6 de septiembre de 2026 es el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026: León vs América.

León vs América: ¿Dónde ver el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026?

El partido León vs América iniciará a las 16 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Apple TV.

Partido: León vs América

Fase: Partido por el tercer lugar

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Shell Energy Stadium

Transmisión: Apple TV

América se quedó corto en su intento de ganar la Leagues Cup 2026. (Carlos Ramirez / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron León y América en las semifinales de la Leagues Cup 2026?

León y América quedaron eliminados en las semifinales de la Leagues Cup 2026, tras caer con Toluca y Rayados de Monterrey respectivamente.

Toluca 2-0 León fue el resultado en la primera semifinal, mientras que, tras empatar 2-2 en tiempo regular, Rayados derrotó en penaltis al América.