Cruz Azul recibirá a América en el partido de la Jornada 13 del Apertura 2025 en la Liga MX, por lo que los aficionados ya pueden comprar sus entradas y aquí te decimos todo lo que necesitas saber para ingresar a la preventa.

Luego de la fecha FIFA se reanudará la Liga MX y el partido que acapara los reflectores sin duda alguna es el Cruz Azul vs América, por lo que ninguna de las dos aficiones se querrá perder el encuentro.

Debido a que el encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, la Máquina ya lanzó a la venta la preventa para los boletos para el Clásico Joven ante las Águilas y le dará prioridad a su afición.

Lanzan preventa de boletos para el Clásico Joven entre Cruz Azul y América

A través de sus redes sociales, Cruz Azul dio a conocer los detalles para la preventa de boletos para su partido correspondiente a la Fecha 13 de la Liga MX, cuando recibirá a América en el Estadio Universitario.

Los abonados y aficionados de Cruz Azul que asistieron a los partidos contra Mazatlán, FC Juárez y Querétaro pudieron empezar a comprar sus boletos para el juego contra América a partir de este domingo 12 de octubre a las 11:00am.

Además, los fans que cuenten con tarjeta Bankaool podrán comprar sus entradas a partir del lunes 13 de octubre a las 11:00 horas y la venta al público en general sería habilitada hasta el martes 14 de octubre.

Precios de los boletos en preventa para el partido entre Cruz Azul y América:

Cabecera sur - $420

Planta baja general - $510

Planta alta pebetero - $590

Palomar general - $650

Platea - $1100

Palcos - $1100

¿Cómo llegan América y Cruz Azul al Clásico Joven?

El partido entre Cruz Azul y América no solamente representará una edición más del Clásico Joven, sino que además será un duelo por permanecer en la parte alta de la tabla del Apertura 2025 de la Liga MX.

América llega a este encuentro como segundo lugar de la clasificación con 27 puntos, producto de 8 victorias, 3 empates y solamente 1 derrota. Cruz Azul llega como cuarto lugar con 25 puntos con 7 triunfos, 4 empates y también 1 derrota.