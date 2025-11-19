Cristiano Ronaldo sostuvo un encuentro de dos potencias con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien recibió al astro del futbol en la Casa Blanca.

A la elegante cena que Donald Trump ofreció al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, Cristiano Ronaldo llegó como invitado especial.

Cristiano Ronaldo y Donald Trump: El encuentro entre dos potencias en la Casa Blanca

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo se sentó cerca del frente del Salón Este, no lejos de donde el presidente Donald Trump y el príncipe heredero dieron discursos.

Donald Trump destacó la presencia de Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, a quien dijo que presentó a su hijo adolescente.

Donald Trump agradeció a Cristiano Ronaldo por asistir a la Casa Blanca, y dijo que su hijo menor, Barron, es un “gran fan” de él. “Barron lo conoció. Y creo que respeta un poco más a su padre ahora, sólo por el hecho de que te presenté”, dijo Trump.

Cristiano Ronaldo aparece sonriente junto a Donald Trump en la Casa Blanca

En un video que circula en lnstagram se ve a Cristiano Ronaldo sonriendo junto a Donald Trump, mientras caminan por los pasillos de la Casa Blanca.

Cristiano Ronaldo ha sido la cara de la liga de futbol saudí desde que se unió al club Al-Nassr a finales de 2022 con un contrato que alcanzó los 200 millones de dólares al año.

La estrella portuguesa de 40 años firmó una extensión de dos años en junio con Al-Nassr, que es mayoritariamente propiedad del fondo soberano saudí que preside el príncipe heredero.

La visita estratégica de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca de Donald Trump

Arabia Saudí, país donde juega actualmente Cristiano Ronaldo, será la sede de la Copa del Mundo de 2034, por lo que la visita del astro del futbol a Donald Trump en la Casa Blanca, sería estratégica de cara a ese evento.

Cristiano Ronaldo promovió esa candidatura, diciendo en diciembre pasado, cuando se confirmó la victoria saudí: “después de lo que veo, estoy más convencido de que 2034 será la mejor Copa del Mundo de la historia”.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo se alista para jugar en una sexta edición de la Copa del Mundo en 2026.