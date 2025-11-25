Cristiano Ronaldo ya recibió su sanción por parte del Comité de Disciplina de la FIFA, sin embargo, parece que no tendrá mayor problema para disputar el Mundial 2026.

La FIFA sancionó a Cristiano Ronaldo, el cuál ya fue cumplido en la eliminatoria de la UEFA ante Armenia y dos más, pero condicionados a su comportamiento dentro del campo, por lo que no tendrá problemas para jugar el Mundial 2026.

Esta situación también abre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo también juegue el amistoso contra la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Azteca en marzo de 2026.

¿FIFA ayuda a Cristiano Ronaldo? El portgués jugará todo el Mundial 2026 pese a su agresión

Cristiano Ronaldo fue expulsado en el juego contra Irlanda, correspondiente a las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026, sin embargo, con la medida que le impuso la FIFA, CR7 no tendrá problemas en disputar el torneo internacional.

Y es que en Irlanda vs Portugal, Cristiano Ronaldo vio la tarjeta roja tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea, por lo que en un primer momento había sido sancionado con amarilla, pero tras la revisión en el VAR, se fue expulsado del partido.

La FIFA únicamente lo sancionó con 1 partido, el cuál ya cumplió debido a que no estuvo en el juego de la Selección de Portugal contra Armenia, no obstante, si el “Bicho” vuelve a cometer otro acto de indisciplina, podría recibir dos juegos más de sanción.

CR7, quien a sus 41 años probablemente juegue su último Mundial con Portugal, se perfila como una pieza clave para su selección y con el objetivo de tratar de llevar a los lusitanos a conquistar la Copa del Mundo.

¿Cuántos goles ha anotado Cristiano Ronaldo en los Mundiales?

Cristiano Ronaldo ha anotado 8 goles en las Copas Mundiales de la FIFA, los cuáles han estado repartidos entre cinco ediciones: