¡Siempre a la vanguardia! Cristiano Ronaldo no deja de dar de qué hablar, el astro portugués es un master en la cancha y en los negocios; su nueva jugada fue abrir un club privado en Madrid, en el que la membresía superaría los 300 mil pesos.

A la espera de disputar su sexto Mundial y en la búsqueda incesante de la marca de los mil goles, Cristiano Ronaldo no descuida los asuntos extracancha y ha apostado por un negociazo en España: abrirá un club privado en Madrid.

Como ya hemos visto, CR7 se rodea de personas poderosas, ya lo vimos en la Casa Blanca junto a Trump y ahora se dice que alcanzó una colaboración con Iñigo Onieva para materializar sus sueños y abrir el exclusivo club.

Iñigo Onieva es un famoso empresario, dueño de Casa Salesas, un importante restaurante en Madrid, y es uno de los socios de Lula Club, una discoteca nocturna ubicada en la Gran Vía de Madrid.

¿Cómo será el club privado de Cristiano Ronaldo en Madrid?

Cristiano Ronaldo, junto con otros socios de élite, abrirán Vega Members Club, un antro privado en la calle de Lascana en Madrid. El local será muy exclusivo y tendrá reglas de privacidad como el hecho de que está prohibido el uso de teléfonos móviles.

Además, el club privado de Cristiano Ronaldo en Madrid contará con tres restaurantes de alto nivel y un club de vinos.

Y sí, ingresar al club no será nada sencillo, pues la membresía costará 15 mil euros, hablamos de más de 300 mil pesos mexicanos.

Cristiano Ronaldo y la meta de los mil goles

Aunque está muy activo en los negocios, Cristiano Ronaldo no descuida sus objetivos en la cancha y en el ocaso de su carrera, se mantiene al acecho de los mil goles y de un histórico sexto Mundial.

Cristiano Ronaldo ha registrado 954 goles en su carrera profesional: es decir, está a menos de cincuenta para alcanzar la histórica cifra.

El portugués de 40 años de edad se mantiene en activo con el Al-Nassr de la Liga de Arabia Saudita. Además, sueña con jugar su sexto Mundial con Portugal, por lo que la meta cada vez luce más cercana.