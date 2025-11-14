Cristiano Ronaldo podría perderse el partido entre México y Portugal para la reapertura del Estadio Banorte en la fecha FIFA de marzo por haber sido expulsado del partido de clasificatorias para el Mundial 2026 contra Irlanda.

En el partido entre Irlanda y Portugal, Cristiano Ronaldo vio la roja por primera vez en su carrera con la selección y podría tener graves consecuencias, pues se perderá partidos importantes.

De entrada, CR7 no podrá estar con su selección para el último partido de las eliminatorias contra Armenia en el que deberán asegurar su boleto al Mundial 2026, pero también corre riesgo de perderse el juego de preparación contra México en el Estadio Banorte.

¿Cristiano Ronaldo puede perderse el partido contra México en la reapertura del Estadio Banorte?

Debido a que Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo intencional, podría ser suspendido por hasta tres partidos, por lo que podría perderse el partido contra México por la reapertura del Estadio Banorte o el debut de Portugal en el Mundial 2026.

En caso de que Cristiano Ronaldo sea suspendido tres partidos y estos se tengan que cumplir únicamente en partidos oficiales, se perdería el partido clasificatorio contra Armenia y los dos primeros juegos del Mundial 2026.

Sin embargo, en caso de que UEFA o FIFA autorice que El Bicho pague dicha sanción en juegos amistosos, podría perderse el juego amistoso contra México para la reapertura del Estadio Banorte.

¿Cuántas veces ha sido expulsado Cristiano Ronaldo en su carrera?

En total, Cristiano Ronaldo ha visto la tarjeta roja, ya sea por doble amarilla o por roja directa, trece veces en su carrera como profesional, pero la expulsión ante Irlanda es la primera y única con Portugal.

Sin embargo, aunque es la única, puede costarle muy caro a Cristiano Ronaldo, pues todo parece indicar que se perderá duelos de preparación con Portugal o incluso partidos del Mundial 2026.

Para la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo tendrá 41 años, por lo que es prácticamente un hecho que será su última oportunidad de levantar el trofeo que han ganado otras leyendas como Maradona, Pelé y Messi.